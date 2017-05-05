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← В Чайковском пройдет экстремальный забег на трамплин

Пермь стала центром «Живого русского слова»

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Живое русское слово

Международный фестиваль  конкурс "Живое русское слово" стартовал в Перми на базе института культуры. Уже во второй раз в столицу Прикамья приезжают чтецы из разных городов России и ближних стран Зарубежья. В течение нескольких дней участники, а это студенты и преподаватели средних и высших учебных заведений в области театрального искусства, а также актеры профессиональных театров будут соревноваться в чтении поэзии и прозы.

Впервые в рамках «Живого русского слова» пройдет научно-практическая конференция «Интерпретация литературного текста». Также во время проведения фестиваля-конкурса педагоги могут повысить свою квалификацию, пройти обучение по дополнительной профессиональной программе, посещая конкурсные прослушивания и мастер-классы выдающихся деятелей театрального искусства.

институт культуры

Ирина Промптова, заведующая кафедрой сценической речи ГИТИС: "Институт делает огромную работу для популяризации, для распространения нашей работы. Ведь со словом трудно сегодня. Мы это знаем. Мало читают, плохо говорят.

А для креативных молодых людей специально устроят встречу, где каждый желающий сможет показать себя в современных жанрах: stand up, storytelling (сторителлинг), verbatim.

Алексей Иващенко, участник II Международного фестиваля-конкурса «Живое русское слово»: "У меня Иосиф Бродский. Меня трогает эта тема, мне хотелось о ней говорить, хотелось видеть, как люди реагируют".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 05.05.2017 в 17:51 в рубрике - Новости телеканалов

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← В Чайковском пройдет экстремальный забег на трамплин

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