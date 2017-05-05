Пермь стала центром «Живого русского слова»

Международный фестиваль конкурс "Живое русское слово" стартовал в Перми на базе института культуры. Уже во второй раз в столицу Прикамья приезжают чтецы из разных городов России и ближних стран Зарубежья. В течение нескольких дней участники, а это студенты и преподаватели средних и высших учебных заведений в области театрального искусства, а также актеры профессиональных театров будут соревноваться в чтении поэзии и прозы.

Впервые в рамках «Живого русского слова» пройдет научно-практическая конференция «Интерпретация литературного текста». Также во время проведения фестиваля-конкурса педагоги могут повысить свою квалификацию, пройти обучение по дополнительной профессиональной программе, посещая конкурсные прослушивания и мастер-классы выдающихся деятелей театрального искусства.

Ирина Промптова, заведующая кафедрой сценической речи ГИТИС: "Институт делает огромную работу для популяризации, для распространения нашей работы. Ведь со словом трудно сегодня. Мы это знаем. Мало читают, плохо говорят.

А для креативных молодых людей специально устроят встречу, где каждый желающий сможет показать себя в современных жанрах: stand up, storytelling (сторителлинг), verbatim.

Алексей Иващенко, участник II Международного фестиваля-конкурса «Живое русское слово»: "У меня Иосиф Бродский. Меня трогает эта тема, мне хотелось о ней говорить, хотелось видеть, как люди реагируют".