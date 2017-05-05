В Чайковском пройдет экстремальный забег на трамплин

Вверх по отвесной скале. Пермский край постоит за всю Россию, став хозяином международной гонки Red Bull 400 - экстремальный забег на трамплин для прыжков на лыжах. Соревнования пройдут 27 мая в Чайковском. К всемирному флешмобу по преодолению высот официально Россия присоединится впервые. В прошлом году тестовый забег в Чайковском собрал около 250 участников от Санкт-Петербурга до Надыма. За проведение мероприятия организаторы были удостоены премии "Посол Пермского края 2016". В 2017 в соревнованиях также примут участие Казахстан, Япония, Норвегия, Франция, Италия, Канада, США, Чехия, Словения, Австрия.