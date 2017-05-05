Изгнание клещей: в пермских лесах началась масштабная обработка
Парки и скверы Перми начали обрабатывать от клещей. Как сообщает пресс-служба города, уже обработаны скверы у ДК им. Чехова, ДК им. Пушкина, скверы им. Павлика Морозова и им. Мичурина, скверы «Пионерский» и по улице Кавказской. Всего в этом году будет обработано 630 га самых посещаемых участков пермских лесов. Среди них экологические тропы, места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающие к ним территории, а также открытые поляны. Кроме того, обработке подвергнутся остановочные комплексы, расположенные в лесах, дорожки и тропы, ведущие к садам и жилым районам.
С начала весны в Прикамье клещи покусали уже 24 человека. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре. У семи исследованных паразитов были обнаружены опасные инфекции. Два клеща были заражены клещевым энцефалитом, два - гранулоцитарным анаплазмозом и еще три - боррелиозом. Пострадавшим жителям Прикамья назначена специальная терапия. Сейчас в крае работают 15 лабораторий по исследованию клещей.
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