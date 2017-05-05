Связисты поздравляют ветеранов
В Пермском радиотехническом колледже имени Попова прошел праздник, посвященный предстоящим Дню радио и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Свой профессиональный день связисты отмечают 7 мая. Именно в этот день в 1895 году на заседании физико-химического общества Александр Попов представил первый в мире радиоприемник. Почетными гостями праздника стали ветераны отрасли связи и педагогического труда. Помимо официальных поздравлений на сцене были и поздравления творческие - от студентов.
Каждый из почетных гостей отработал в сфере коммуникаций более 40, а то и 50 лет. Среди них сегодня и Вячеслав Георгиевич Яров. С 15 лет он начал трудиться на железной дороге связистом и посвятил этой деятельности всю жизнь. До 2002 года ветеран преподавал в Пермском радиотехническом колледже.
Вячеслав Яров, заслуженный ветеран связи: "День Победы. Мы так его ждали. Хоть я был подростком, но все ждали победы. Все верили в нее, все трудились для Победы".
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