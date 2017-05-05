Гора черепов: В Перми возле детской площадки найдены кости животных

Жуткая находка в Орджоникидзевском районе Перми. Неподалеку от детской площадки жители нашли коробки с останками животных. Подобная утилизация отходов скотобоен категорически запрещена.

Будто бы кадр из жестокого фильма. Гора черепов разбросана по пустырю. Челюсти с зубами, мелкие кости валяются просто так. Впрочем, с кино это зрелище никак не связано. Останки обнаружили жители Перми в Талицком переулке Орджоникидзевского района.

Виктор Кокорин: "Вот этот профиль зубов отрезных и челюстей, то есть заметно, что это те животные, про которых мы сказали. Не собачьи, тут либо баран, либо свиньи".

Вероятно, кости появились здесь не вчера и даже не неделю назад. По состоянию расклеившихся коробок и слишком светлому оттенку самих черепов можно предположить, что появилось все это здесь еще зимой.

Насколько опасной может быть ситуация, не понятно. Жители, обнаружившие свалку, предпочли написать об этом в интернете, а не сообщить в спецслужбы. Между тем, в песочнице по соседству по-прежнему преспокойно играют дети. А вечером здесь же, на прогретой земле устраивают лежбище стаи бездомных собак.

Утилизировать по правилам долго и дорого. Мелким предпринимателям проще вот так вот выкинуть без лишнего шума, несмотря на штрафы до 700 тысяч рублей.

Рустем Дарипов, заместитель пермского межрайонного природоохранного прокурора: "Размещать такой вид отходов просто в окружающей среде нельзя. В соответствии с правилами они должны быть переработаны, если на это были разрешения и ответы инспекции, либо утилизированы. Даже просто захоронение возможно только в отдельных случаях и в специальных скотомогильниках. А вот такое размещение в окружающей среде категорически запрещено.

Быстро среагировали в администрации района. Черепа сначала убрали, а только потом начались совещания.

Евгений Карабатов, заместитель главы администрации Орджоникидзевского района г. Перми: "На коробках были надписи «производство говяжьего студня». Адресов, к сожалению, нет, поэтому подключили органы полиции".

Казалось бы, история закончена, только вот специалисты, знакомые с ситуацией, утверждают – до реального наказания такие случаи доходят редко. Доказать вину конкретного человека очень сложно. Поэтому новая свалка может появиться где угодно.