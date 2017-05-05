Пермский театр оперы и балета представил свою версию «Богемы»

В Пермском театре оперы и балета дают премьеру - оперу «Богема» Пуччини в постановке Теодора Курентзиса и немецкого режиссера Филиппа Химмельманна. Пермскую «Богему» перенесли в 60-е годы 20 века в Париж – легендарное время, подарившее миру новый кинематограф, моду, живопись. На протяжении всего действия на сцене идет снег.

Дмитрий Ренанский, зритель: "Это, конечно, спектакль, который в очередной раз доказывает класс, который пермская опера демонстрирует много последних лет".

Премьера «Богемы» была широко разрекламирована в социальных сетях. Здесь запустили флешмоб, где любой желающий мог изобразить свое лицо на афише спектакля. В итоге это сделали 50 тысяч человек из 103 стран мира.