Пермский театр оперы и балета представил свою версию «Богемы»
В Пермском театре оперы и балета дают премьеру - оперу «Богема» Пуччини в постановке Теодора Курентзиса и немецкого режиссера Филиппа Химмельманна. Пермскую «Богему» перенесли в 60-е годы 20 века в Париж – легендарное время, подарившее миру новый кинематограф, моду, живопись. На протяжении всего действия на сцене идет снег.
Дмитрий Ренанский, зритель: "Это, конечно, спектакль, который в очередной раз доказывает класс, который пермская опера демонстрирует много последних лет".
Премьера «Богемы» была широко разрекламирована в социальных сетях. Здесь запустили флешмоб, где любой желающий мог изобразить свое лицо на афише спектакля. В итоге это сделали 50 тысяч человек из 103 стран мира.
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