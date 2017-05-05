Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← Пермский театр оперы и балета представил свою версию «Богемы»

Бездомный полк: «Мошенники жируют, пайщики - бомжуют»

Смотреть

митинг

Пайщики комплекса «Триумф. Квартал два» вышли на пикет возле здания Арбитражного суда Пермского края. Здесь начали рассматривать дело о банкротстве их жилищно-строительного кооператива. Люди говорят, что компания «Классик», которая возводила дома, остановила пять объектов. Также фигурирует компаунд «Живаго», а «Пермские высоты» и вовсе есть только на картинке. Без квартир и без денег могут остаться полторы тысячи человек. Почему митингующие назвали себя «Бездомным полком»?

- Посмотрите, какая у нас трагедия, посмотрите, что мы теряем свои дома. У нас тут есть матери, которые продали последнюю квартиру, сейчас снимают!

Этой реплике соответствует история Марии - матери четверых детей. Муж остался дома с малышами, а женщина присоединилась к митингующим. Квартиру теперь снимают, а их дом застыл на стадии готовности в 30%.

Мария Зеленина: "Мы вложили туда материнский капитал, чтобы обеспечить детей жильём. Своего жилья на данный момент у нас нет. Я понимаю, что сейчас мы остаёмся без квартиры и без денег".

пайщики

Подобные истории почти за каждым лозунгом и плакатом, которых сегодня было не менее сотни. Одна из надписей перекликалась с названием шествия «Бессмертный полк» - участники митинга назвали себя полком бездомным. Поддержать их приехали покупатели квартир в других жилых комплексах - «Пермские высоты» и «Живаго», которые также начинала возводить, а затем бросила стройку компания «Классик».

Эксперты назвали ситуацию грядущим социальным взрывом, ведь без квартир и без денег рискуют остаться полторы тысячи человек. К чему готовиться, не знали и полицейские - здесь работали десятки правоохранителей, которых привезли на двух автобусах.

пикет

Площадка для пикета была выбрана не случайно - в Арбитражном суде шли заседания по признанию банкротами ЖСК «Триумф. Квартал 2» и «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Люди с такой постановкой вопроса не согласны, ведь тогда завершить строительство станет делом почти нереальным. Нужно искать другой выход.

Дмитрий Романов: "Нам компания «Классик» должна определенную сумму денег - от 250 до 280 млн рублей. Этой суммы достаточно будет для частичной достройки, но хотя бы какой-то".

Однако пока понимания нет ни с застройщиком, ни внутри самих ЖСК: коллектив раздирают внутренние конфликты. А между тем, по закону, обязательства по стройке лежат исключительно на плечах членов кооператива.

Синюшов

Сергей Синюшов, председатель ЖСК «Триумф. Квартал 2»: "В текущий момент у нас около 360 паёв не реализовано. Представляете, как 360 человек в единое русло направить? Достаточно тяжело".

Недостроенными остались 5 секций жилого комплекса. Как заявляют людям, денег на завершение работ нет. При этом за каждую из квартир пермяки заплатили полную стоимость, которая, правда, была гораздо ниже среднерыночной.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Власть, Деньги

Опубликовано: 05.05.2017 в 13:07 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Пермский театр оперы и балета представил свою версию «Богемы»

Зайцы в городе

Полицейские изъяли диски на сумму 3,5 млн рублей

А век ему достался непростой

40 тысяч Георгиевских ленточек раздадут пермякам

Отдельная репетиция - в небе

На Октябрьской площади прошла генеральная репетиция парада

Краски земли Дерсу: Шаманские «штучки» и быт народов Севера

Это Высший пилотаж!

9 мая: Победа всегда за нами!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермский театр оперы и балета представил свою версию «Богемы»

Обратите внимание

в Перми

Бездомный полк: «Мошенники жируют, пайщики - бомжуют»

Компания «Классик», которая возводила дома, остановила пять объектов. Без квартир и без денег могут остаться полторы тысячи человек.
смотреть читать05.05.2017 в 13:07
Метки: в Перми, Общество, Власть, Деньги

Пермский театр оперы и балета представил свою версию «Богемы»

Пермскую «Богему» перенесли в 60-е годы 20 века в Париж – легендарное время, подарившее миру новый кинематограф, моду, живопись.
смотреть читать05.05.2017 в 12:45
Метки: в Перми, Культура, Общество

Зайцы в городе

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее скачущего зайца в одном из дворов на улице Куфонина.
смотреть читать05.05.2017 в 12:23
Метки: в Перми, Общество

Лучший друг человека - велосипед

В Перми пройдет бесплатный мастер-класс по подготовке велосипедов к сезону.
читать05.05.2017 в 12:05
Метки: в Перми, Общество, Спорт

Контроль за сроками ремонта дорог будет усилен

В 2017 году на ремонт и содержание дорог предусмотрена рекордная сумма - более 4,4 млрд рублей.
читать05.05.2017 в 11:43
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

в России

ЕвроХим готовит будущих ученых России

Фонд Андрея Мельниченко профинансирует участие сборной российских школьников в одном из самых престижных в мире форуме талантов.
читать05.05.2017 в 09:35
Метки: в Пермском крае, в России

Пермская самбистка завоевала «серебро» чемпионата России

Пермячка Дарья Чернышова завоевала серебро на чемпионате России по самбо среди студентов.
смотреть читать04.05.2017 в 17:42
Метки: в Перми, в России, Спорт

Готовимся к ЕГЭ с Яндексом

Бесплатные онлайн-курсы помогут подтянуть знания по математике и русскому языку.
читать03.05.2017 в 17:31
Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

В Пермском кадетском корпусе Приволжжского федерального округа состоялось закрытие Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
смотреть читать02.05.2017 в 16:19
Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

Последние ноты «Голоса»

Представляем вам последнюю тройку финалистов, имена которых определились в минувшие выходные.
читать30.04.2017 в 16:55
Метки: в России, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Бездомный полк: «Мошенники жируют, пайщики - бомжуют»Бездомный полк: «Мошенники жируют, пайщики - бомжуют»

Пермский театр оперы и балета представил свою версию «Богемы»Пермский театр оперы и балета представил свою версию «Богемы»

Зайцы в городеЗайцы в городе

Лучший друг человека - велосипедЛучший друг человека - велосипед

Контроль за сроками ремонта дорог будет усиленКонтроль за сроками ремонта дорог будет усилен

Полицейские изъяли диски на сумму 3,5 млн рублейПолицейские изъяли диски на сумму 3,5 млн рублей

А век ему достался непростойА век ему достался непростой

40 тысяч Георгиевских ленточек раздадут пермякам40 тысяч Георгиевских ленточек раздадут пермякам

Отдельная репетиция - в небеОтдельная репетиция - в небе

На Октябрьской площади прошла генеральная репетиция парадаНа Октябрьской площади прошла генеральная репетиция парада

ЕвроХим готовит будущих ученых РоссииЕвроХим готовит будущих ученых России

Дмитрий Махонин: ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин в летний пикДмитрий Махонин: ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин в летний пик

Краски земли Дерсу: Шаманские «штучки» и быт народов СевераКраски земли Дерсу: Шаманские «штучки» и быт народов Севера

Пермская самбистка завоевала «серебро» чемпионата РоссииПермская самбистка завоевала «серебро» чемпионата России

Это Высший пилотаж!Это Высший пилотаж!

Победителей не забудемПобедителей не забудем

В Перми пройдет первая генеральная репетиция парада ПобедыВ Перми пройдет первая генеральная репетиция парада Победы

На край надвигаются заморозкиНа край надвигаются заморозки

9 мая: Победа всегда за нами!9 мая: Победа всегда за нами!

Пермяки собирают Бессмертный полкПермяки собирают Бессмертный полк

Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточкиСимвол Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки

Пролог к параду Победы репетируют 800 человекПролог к параду Победы репетируют 800 человек

Выплаты на детей-сирот в Прикамье будут увеличеныВыплаты на детей-сирот в Прикамье будут увеличены

Талант не имеет границТалант не имеет границ

Кадастровая палата на домуКадастровая палата на дому

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru