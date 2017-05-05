Бездомный полк: «Мошенники жируют, пайщики - бомжуют»

Пайщики комплекса «Триумф. Квартал два» вышли на пикет возле здания Арбитражного суда Пермского края. Здесь начали рассматривать дело о банкротстве их жилищно-строительного кооператива. Люди говорят, что компания «Классик», которая возводила дома, остановила пять объектов. Также фигурирует компаунд «Живаго», а «Пермские высоты» и вовсе есть только на картинке. Без квартир и без денег могут остаться полторы тысячи человек. Почему митингующие назвали себя «Бездомным полком»?

- Посмотрите, какая у нас трагедия, посмотрите, что мы теряем свои дома. У нас тут есть матери, которые продали последнюю квартиру, сейчас снимают!

Этой реплике соответствует история Марии - матери четверых детей. Муж остался дома с малышами, а женщина присоединилась к митингующим. Квартиру теперь снимают, а их дом застыл на стадии готовности в 30%.

Мария Зеленина: "Мы вложили туда материнский капитал, чтобы обеспечить детей жильём. Своего жилья на данный момент у нас нет. Я понимаю, что сейчас мы остаёмся без квартиры и без денег".

Подобные истории почти за каждым лозунгом и плакатом, которых сегодня было не менее сотни. Одна из надписей перекликалась с названием шествия «Бессмертный полк» - участники митинга назвали себя полком бездомным. Поддержать их приехали покупатели квартир в других жилых комплексах - «Пермские высоты» и «Живаго», которые также начинала возводить, а затем бросила стройку компания «Классик».

Эксперты назвали ситуацию грядущим социальным взрывом, ведь без квартир и без денег рискуют остаться полторы тысячи человек. К чему готовиться, не знали и полицейские - здесь работали десятки правоохранителей, которых привезли на двух автобусах.

Площадка для пикета была выбрана не случайно - в Арбитражном суде шли заседания по признанию банкротами ЖСК «Триумф. Квартал 2» и «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Люди с такой постановкой вопроса не согласны, ведь тогда завершить строительство станет делом почти нереальным. Нужно искать другой выход.

Дмитрий Романов: "Нам компания «Классик» должна определенную сумму денег - от 250 до 280 млн рублей. Этой суммы достаточно будет для частичной достройки, но хотя бы какой-то".

Однако пока понимания нет ни с застройщиком, ни внутри самих ЖСК: коллектив раздирают внутренние конфликты. А между тем, по закону, обязательства по стройке лежат исключительно на плечах членов кооператива.

Сергей Синюшов, председатель ЖСК «Триумф. Квартал 2»: "В текущий момент у нас около 360 паёв не реализовано. Представляете, как 360 человек в единое русло направить? Достаточно тяжело".

Недостроенными остались 5 секций жилого комплекса. Как заявляют людям, денег на завершение работ нет. При этом за каждую из квартир пермяки заплатили полную стоимость, которая, правда, была гораздо ниже среднерыночной.