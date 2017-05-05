Зайцы в городе
В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее скачущего зайца в одном из дворов на улице Куфонина. Скорее всего, это тот самый заяц, которого вместе с четырьмя другими накануне выпустили в Черняевский лес. Зверей подарил городу Пермский зоопарк для того, чтобы увеличить популяцию диких животных в естественных условиях. Но, похоже, беляки настолько привыкли к заточению в вольерах, что снова потянулись к людям. Несвобода для них привычнее.
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