Зайцы в городе

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее скачущего зайца в одном из дворов на улице Куфонина. Скорее всего, это тот самый заяц, которого вместе с четырьмя другими накануне выпустили в Черняевский лес. Зверей подарил городу Пермский зоопарк для того, чтобы увеличить популяцию диких животных в естественных условиях. Но, похоже, беляки настолько привыкли к заточению в вольерах, что снова потянулись к людям. Несвобода для них привычнее.