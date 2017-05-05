Полицейские изъяли диски на сумму 3,5 млн рублей
15 тысяч дисков с музыкой, фильмами и программным обеспечением на общую сумму в 3,5 млн рублей изъяли сотрудники МВД. Оперативникам удалось установить, что на склад в Перми продукция поступала каждый день из разных регионов страны. По делу задержаны пятеро подозреваемых. Организатором оказался 59-летний местный житель.
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