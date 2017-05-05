А век ему достался непростой

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ветеран Николай Хорев

 

С наступающим Днем Победы поздравили самого взрослого ветерана Пермского края. Сейчас Николаю Хореву 102 года. Когда закончилась война, ему уже было 30. И он оказался одним из тех, кто расписался на стене поверженного Рейхстага в Берлине. 

В свои 102 года Николай Хорев не знает иного режима - прогулки на свежем воздухе обязательны, а до 90 лет зимой бегал на лыжах.

Николай Хореев, ветеран Великой Отечественной войны: "Если не схожу, вечером, бывает, спится плохо даже, а когда схожу, лучше!"

Армейская закалка даёт о себе знать - Николай Хорев ушёл на фронт командиром миномётного расчёта, затем закончил офицерские курсы, а свой боевой путь завершил в столице Германии.

"Берлин горит пылающим пожаром, немцы глубоко запрятались в подвалы, сегодня били наши миномёты по центру Берлина, улице Фридрихштрассе", - это свидетельства тех лет, фотографии и выдержки из дневника ветерана Николая Хорева.

Он был среди советских бойцов, которые расписались на Рейхстаге. Времени особо не было - под рукой оказался кусок штукатурки, и среди прочих появилась фамилия - Хорев.

Николай Хореев, ветеран Великой Отечественной войны: "Какое место, всё исписано было! Фамилия на фамилии! Стена чёрная была, вся исписанная, закопчённая".

Демобилизовался Николай Хорев в 1958 году майором, позднее получил звание подполковника запаса. Уже будучи гражданским работал в нефтяной промышленности, и сегодня встречает гостей - пермских лукойловцев.

поздравление

Игорь Плотников, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Само общение с этим человеком, сама встреча создаёт определённый настрой и воспитание наших молодых нефтяников".

Это не только общение и подарки, молодые специалисты компании в гостях у ветеранов бывают гораздо чаще, нежели накануне и в сам День Победы. И не только для чаепитий и бесед о военных годах.

Алексей Жаков, председатель совета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Помогаем по уборке, помыть окна, продукты принести, различная такая помощь".

А Николай Николаевич гостям всегда рад, вот и сегодня вместе с нефтяниками к нему пришли ребята из местной школы, тоже с подарками и вопросами, потому что о войне и победе в ней они знают из фильмов и учебников, а здесь есть возможность узнать всё от того, кто войну прошёл и Победу добыл своими руками.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.05.2017 в 11:03 в рубрике - Новости телеканалов

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