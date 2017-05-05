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40 тысяч Георгиевских ленточек раздадут пермякам

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георгиевские ленточки

В Перми и других крупных городах Пермского края прохожим начали раздавать георгиевские ленточки. Каждый год такая акция проходит по всей России. Символ Победы может получить бесплатно любой желающий. Сделать это можно все ближайшие дни.

Для самых молодых работников компании «Уралхим» такая общественная работа совсем не в тягость. Участники акции георгиевские ленточки раздают уже несколько лет подряд и осознают всю важность этого символа.

Александр Пеликин, мастер «РМП-7» АО "Минеральный удобрения" холдинга «УРАЛХИМ»: "Самое главное, ленточки берут не одну, а две-три. Берут взрослым, детям, бабушкам и дедушкам, с которыми и пойдут по площади 9 мая. А ведь это еще раз подчеркивает, что люди чтят великий подвиг советского солдата".

Впрочем, лишний раз объяснять и уговаривать никого не приходится. Черно- оранжевые ленты разбирают сразу.

ленточка

Георгиевская ленточка может быть любого размера, главное -  количество полос. Всего их пять. Три черных символизируют порох, две оранжевых - огонь.

Для пермских филиалов холдинга «Уралхим» в целом такое празднование Дня Победы в регионах присутствия уже стало традиционным, вот и сегодня символы Победы смогли бесплатно получить и жители Березников.

Юлия Никитина, аппаратчик нагрева теплоносителя, филиал "Азот" АО "ОХК "УРАЛХИМ": "Раздача лент также состоится и во время традиционного митинга у мемориала погибшим азотчикам 5 мая. Георгиевские ленточки будут раздавать и в День Победы во время шествия колонны азотчиков до городского мемориала. Нужно, чтобы каждое поколение знало своих героев и не забывало об этом".

места

В преддверии праздника георгиевские ленты раздают в строго определенных местах. Для Перми выбрали самые многолюдные точки – возле Цума, на Дружбе, у ДК Гагарина, на Стахановской, Парковом и Садовом. В Березниках символ Победы можно получить около Универсама-2, ЦУМа и Оранж-молла.

5 мая волонтеры будут работать, начиная с 17 часов. Для этого уже заготовлено 40 тысяч ленточек. 

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 05.05.2017 в 10:37 в рубрике - Новости телеканалов

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