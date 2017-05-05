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Отдельная репетиция - в небе
Отдельная репетиция перед парадом Победы прошла в небе над Пермью. В 15.30 над центром города в стройном ряду продефилировали 4 истребителя МИГ. Самолеты пролетели на низкой высоте, как это и планируется сделать 9 мая, поэтому шум был слышен по всей округе. Правда, все действие заняло не больше 30 секунд.
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