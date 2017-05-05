На Октябрьской площади прошла генеральная репетиция парада
На Октябрьской площади в Перми прошла репетиция парада Победы, который состоится здесь в 10.00 утра 9 мая. Устроители обещают яркое театрализованное действие и военное шествие.
Репетировали пока без костюмов. В генеральной репетиции приняли участие молодежные коллективы. Например, впервые кадеты-барабанщики.
Что касается военной колонны, то зрители парада увидят полторы тысячи военных пермского гарнизона, 20 единиц техники, и уникальный бронеавтомобиль БА-64. Таких ровно три штуки по России будут принимать участие в парадах. Два из них в Москве и один в Перми. Также в репетиции принимают участие военнослужащие кремлевского полка.
Парад начнется в 10 утра с театрализованного пролога, самым трогательным моментом которого будет блок «Госпиталь», в котором будет показана работа военно-полевого госпиталя тех времен в аналогии с сегодняшним днем.
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