На Октябрьской площади прошла генеральная репетиция парада

На Октябрьской площади в Перми прошла репетиция парада Победы, который состоится здесь в 10.00 утра 9 мая. Устроители обещают яркое театрализованное действие и военное шествие.

Репетировали пока без костюмов. В генеральной репетиции приняли участие молодежные коллективы. Например, впервые кадеты-барабанщики.

Что касается военной колонны, то зрители парада увидят полторы тысячи военных пермского гарнизона, 20 единиц техники, и уникальный бронеавтомобиль БА-64. Таких ровно три штуки по России будут принимать участие в парадах. Два из них в Москве и один в Перми. Также в репетиции принимают участие военнослужащие кремлевского полка.

Парад начнется в 10 утра с театрализованного пролога, самым трогательным моментом которого будет блок «Госпиталь», в котором будет показана работа военно-полевого госпиталя тех времен в аналогии с сегодняшним днем.