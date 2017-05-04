Краски земли Дерсу: Шаманские «штучки» и быт народов Севера

В Доме Мешкова открылась выставка Хабаровского краевого музея «Краски земли Дерсу». Среди более чем 170 экспонатов наиболее ярких образцов традиционного и современного народного искусства коренных народов Приамурья можно увидеть вышивку и аппликацию на рыбьей коже, инкрустации из меха, гравировку и резьбу по кости, а также вещи, принадлежавшие настоящим шаманам. Обладают ли они волшебными свойствами?

В небольшой комнате Дома Мешкова расположилось почти 170 экспонатов. Все они показывают быт, одежду и ритуальные предметы народов Приамурья. В первую очередь взгляд задерживается на разноцветных костюмах. Вот этот, например, свадебный халат народов Улич. Он расположился спиной к посетителям, потому что у невесты украшалась обычно задняя часть одежд, для того чтобы защитить ее от злых духов. А вот чешуек на спине изображено ровно сорок. Именно столько недель вынашивает женщина ребёнка. Одни из необычных экспонатов выставки - сэвэны – скульптурные воплощения духов. Раньше они принадлежали шаманам. Некоторые сэвэны похожи на людей и призваны лечить различные болезни.

Другие скульптуры, которыми пользовались шаманы, похожи на животных. Они обычно помогали колдовать.

Самый яркий представитель этой выставки - крылатый тигр из дерева конца 19-го века. И он, говорят, до сих пор обладает волшебными свойствами.

После того, как работники пермского музея подробно познакомились с этой экспозицией, стало понятно, что многие предметы выполнены в стиле, который очень похож на пермский звериный стиль.

Светлана Негонова, заведующая отделом истории Пермского краеведческого музея: "Нас, несмотря на то, что мы очень удалены друг от друга, все равно связывают какие-то истории. Здесь очень много вещей с орнаментом, например, спираль. Если мы будем рассматривать костюм Пермского края, мы тоже обнаружим, что есть рисунок в виде спирали".

Выставка продлится до 9 июля, потом эстафету подхватит Пермский краеведческий музей и представит уникальную коллекцию головных уборов и костюмов народов Прикамья.