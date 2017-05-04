Вода отступила - можно вновь запускать нефтяные качалки





Весенний паводок закончился в Куединском районе. Здесь он в первую очередь вредит промышленности. Из-за большой воды даже на время обесточивают нефтяные вышки. Сегодня все включили обратно.

Это последний станок-качалка, который Алексей запускает после того, как отступила большая вода. Каждый год приходится работать в таком режиме. И сейчас задача оператора убедиться, что всё действует штатно.

Алексей Быков, оператор по добыче нефти и газа: "Запустилось хорошо, без всяких видимых отклонений и посторонних шумов, всё в норме".

Цех добычи нефти и газа № 2, который находится на территории Куединского района, ежегодно более всех остальных цехов страдает от паводка. Причина в расположении объектов на местности - здесь они наиболее подвержены затоплению.

Когда весенняя вода поднимается, резиновые лодки остаются единственной возможностью, чтобы при необходимости добраться до станка-качалки.

Готовиться к половодью начинают заранее, у каждой бригады есть необходимое аварийно-спасательное оборудование. Кроме того, все качалки загодя инспектируют, меняя часть деталей.

Алексей Копытов, мастер бригады: "Оператор проводит ревизию, набивает новые сальнички, чтобы не было никаких утечек".

На территории цеха ежегодно в зону подтопления попадает около сотни скважин. Там, где качалки уходят под воду основательно - их останавливают. Причины - экологическая безопасность, чтобы при вероятной утечке нефти, она не попала в водоём. Кроме того, оборудование находится под напряжением, а это также может представлять опасность.

Виталий Баканеев, начальник ЦДНГ №2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Любое попадание воды приведёт к выходу из строя оборудования и к возможному поражению электрическим током персонала, находящегося в непосредственной близости".

Сейчас нефтяники Куединского района подводят итоги. Всё прошло без каких-либо ЧП, в этом году природа оказалась более благосклонна. Бывает и наоборот - случаются ситуации, когда нефтяники приходят на помощь местным жителям.

Алексей Копытов, мастер бригады: "Детей стало невозможно возить обычным автобусом школьным. И детей уже при помощи вездеходов возили в школу и обратно".

Сейчас по объектам можно передвигаться пешком, однако лодку и другое оборудование Алексей Быков и его напарник пока что далеко не убирают.