Погода испортилась - возможны заморозки и снег

Похоже, что кратковременная майская оттепель в Прикамье закончилась. Как и обещали синоптики, в середине дня небо нахмурилось, погода испортилась. Сильные порывы ветра, достигавшие 22 метров в секунду, к счастью, ничего не повредили. Разве что на набережной поломали ветки, да порвали несколько шатров. К вечеру в Перми пошел дождь и, скорее всего, так будет и дальше. В последующие дни и вовсе прогнозируют ночные заморозки и даже снег.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Температура воздуха 4 мая будет в пределах +7…+12С. В пятницу она немного понизится. В ночь на пятницу повсеместно ожидаются заморозки по территории Пермского края от 0 до -4С. В долгосрочной перспективе ожидается выход глубокого циклона с Баренцева моря, с которым будет связано еще более сильное и продолжительное похолодание, которое нас ожидает в выходные дни".