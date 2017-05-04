В Перми стартовала речная навигация

Несмотря на испортившуюся погоду, по Каме поплыли первые прогулочные теплоходы - в Прикамье официально стартовала летняя навигация. Со дня на день из затонов должны выйти и большие суда. Некоторые из них возвращаются после многолетнего ремонта.

Погода подкачала, потому желающих прокатиться по Каме сегодня немного. Между тем, теплоход ждёт первых пассажиров, как и Виктор Ионичев. Именно сюда 20 лет назад он поступил в качестве матроса и исполнил свою мечту стать капитаном.

Виктор Ионичев, капитан-механик теплохода «Москва-42»: "Это праздник целый - начало навигации. Все ждут этого первого дня".

Раньше теплоход «Москва-42» перевозил дачников, сейчас он остался таким же трудягой, но преследует другие цели - помочь пермякам отдохнуть и увидеть привычную Пермь с непривычных ракурсов.

К выходу в круиз готовится и старший брат небольшой «Москвы» - трёхпалубный теплоход «Михаил Кутузов». В путешествие с туристами на борту он отправится первым - уже 6 мая.

Процесс выхода больших судов из затона собирает тысячи просмотров в социальных сетях. А место действительно знаменитое - ставшее одной из точек съемки киноленты с пропившим глобус географом.

После трёхлетнего ремонта вернулся в строй и «Павел Бажов». Теплоход построен в Германии в 1962 году, ранее носил имя немецкого коммуниста Вильгельма Пика. Вот он - 30 лет назад идёт по Каме, пермяки приветствуют экипаж. Сейчас всё гораздо скромнее, однако любители речных путешествий не перевелись.

Сергей Сергеев, руководитель ФБУ «Камводпуть»: "Порядка 75 тысяч пассажиров перевозятся ежегодно, это в основном транзитные пассажиры и около 300 тысяч пассажиров дают речные переправы".

В яхт-клубе «Кабельщик» к спуску на воду ещё только готовятся. Пока ремонтируют катамаран «Пёс», пёс по кличке Сеня резвится на причале. А вот сотрудникам не до веселья - сейчас идёт самая ответственная работа.

Олег Пузанов, и.о. директор яхт-клуба «Кабельщик»: "Нужно вывесить спасательные круги, концы Александрова. Ну, и плюс внутри клубов технические комиссии".

Тем временем, турфирмы уже готовят специальные предложения по речным круизам. Пермь оправдывает неофициальное звание «порт пяти морей».

Анна Кислицына, менеджер по туризму: "До Санкт-Петербурга, до Москвы, на острова Кижи, Валаам, также в Южном направлении".

Впрочем, выбор за пермяками - и начать можно с короткого путешествия на так называемом речном трамвайчике.