Максим Решетников встретился с советом старейшин
30 лет в этом году исполняется краевому совету ветеранов. В преддверии юбилея организации и празднования Дня Победы глава региона Максим Решетников встретился с советом старейшин. Эти люди не только участники Великой Отечественной войны, многие годы именно они возглавляли движение и сейчас передают свой опыт следующему поколению. Губернатор отметил, что такое общение станет регулярным и пообещал посодействовать в издании книги, посвященной работе совета ветеранов.
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Наше с вами взаимодействие не для праздничных мероприятий, а это реальная работа. Точнее не только для праздничных - 9 мая само собой. Но в принципе это такая нормальная реальная работа, поэтому давайте все на это и нацеливать".
За годы работы на счету совета сотни мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию молодежи, Дни воинской славы, юнармейское движение, а также организация досуга самих ветеранов.
Василий Астафьев, ветеран Великой Отечественной войны, член совета старейшин Пермского краевого совета ветеранов: "Мне хочется сказать нашей молодежи, чтобы вы молодые люди были достойны подвига старшего поколения, своих дедушек и бабушек, работали хорошо, чтобы страна наша богатела!".
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