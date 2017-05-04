Массовое отравление детей в Удмуртии: среди пострадавших есть пермяки

В больницы Ижевска с отравлением попали 14 подростков из Пермского края, участники чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?», который проходил в удмуртском лагере «Дружба». Общее количество пострадавших здесь сегодня увеличилось до 98 человек. Возбуждено уголовное дело. Оздоровительное учреждение закрыто, идет проверка. Выписать детей обещают к концу недели.

Людмила Гузнищева, заместитель министра здравоохранения Удмуртии: "Мы сейчас можем предположить два диагноза у детей. Это вирусная диарея, которая относится к норовирусной инфекции и второй под вопросом пока диагноз – это пищевое отравление".