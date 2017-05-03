Дом радио встречал дорогих гостей

В преддверии Дня радио ГТРК "Пермь" посетили ветераны Союза журналистов. Почетным гостям устроили экскурсию по Дому радио. Показали обновленные студии и то, как сейчас проходит прямой эфир. Акулы пера прошлого и, кстати, настоящего не преминули напомнить нынешнему поколению об основных постулатах журналистики.

Павел Агапов, обозреватель газеты "Деловой интерес": "Критерии журналистики - это объективность, правда, достоверность факта, подача материала".

В этом году пермскому радио исполняется 90 лет с момента, когда из радиоприемников в ноябре 1927го впервые прозвучали слова "Говорит Пермь". В то время доступ к трансляции был далеко не у всех. Сегодня, чтобы узнать последние новости, достаточно включить на ФМ-приемнике «Радио России», «Маяк» или «Вести-ФМ». В свою очередь, ветераны Союза журналистов отметили, что в современном вещании не хватает простых человеческих историй.

Виктор Ларионов, главный редактор областного радио (1974-1978 гг.), заместитель руководителя областного комитета по радиовещанию и телевидению (1978-1993 гг.): "Сейчас не только на радио, но и в газетах, на телевидении нет широкой жизни, если бы рассказывали о тружениках промышленных предприятий, но это сейчас не принято, а интерес к этому у людей есть".