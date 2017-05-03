«Котофест»: Мурзики и Барсики нашли новых хозяев
В Перми уже во второй раз прошел «Котофест» - благотворительный фестиваль - акция в помощь бездомным животным. Мероприятие посвятили десятилетию пермской организации «За защиту зверей».
В рамках акции была организована выставка животных, где каждый посетитель мог выбрать и забрать себе питомца. В итоге несколько котов и один щенок обрели хозяев. На фестивале также работала ярмарка вещей ручной работы, средства от их продажи собирали на лечение животных, здесь же можно было послушать живую музыку, поучаствовать в мастер-классах и акции «Собака-обнимака», а еще сделать подарки бездомным животным - на площадке организовали пункт сбора самых необходимых вещей. Желающих помочь животным оказалось немало.
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