В Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню Победы

В Перми начинаются праздничные торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. 5 мая в центре города пройдет традиционная церемония возложения цветов и венков к памятнику рабочим и служащим завода Дзержинского, погибшим в годы войны. Как сообщили в администрации Перми, на время торжественного шествия центр города закроют для движения. Построение колонн начнется в 14.30 на улице Хохрякова, на участке от Окулова до Дворца Молодежи. Шествие начнется в 15 часов. В программе примут участие творческие коллективы Перми и оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. После церемонии возложения всех желающих угостят полевой кашей. На время мероприятия улицу Хохрякова закроют - от Окулова до Петропавловской. Время перекрытия - с 14 до 17 часов.