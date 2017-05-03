В Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню Победы
В Перми начинаются праздничные торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. 5 мая в центре города пройдет традиционная церемония возложения цветов и венков к памятнику рабочим и служащим завода Дзержинского, погибшим в годы войны. Как сообщили в администрации Перми, на время торжественного шествия центр города закроют для движения. Построение колонн начнется в 14.30 на улице Хохрякова, на участке от Окулова до Дворца Молодежи. Шествие начнется в 15 часов. В программе примут участие творческие коллективы Перми и оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. После церемонии возложения всех желающих угостят полевой кашей. На время мероприятия улицу Хохрякова закроют - от Окулова до Петропавловской. Время перекрытия - с 14 до 17 часов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Пермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондо
Пермяк переделал «Ниву» в танк
Паводок не время для сплава
В Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходов
«Пермский период» собирает силачей
Весенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропорту
Триумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяков
Шоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке
Паводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных моста
Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток
Добавить комментарий: