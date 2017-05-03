Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← Пермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондо

В Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню Победы

Смотреть

возложение венков

В Перми начинаются праздничные торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. 5 мая в центре города пройдет традиционная церемония возложения цветов и венков к памятнику рабочим и служащим завода Дзержинского, погибшим в годы войны. Как сообщили в администрации Перми, на время торжественного шествия центр города закроют для движения. Построение колонн начнется в 14.30 на улице Хохрякова, на участке от Окулова до Дворца Молодежи. Шествие начнется в 15 часов. В программе примут участие творческие коллективы Перми и оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. После церемонии возложения всех желающих угостят полевой кашей. На время мероприятия улицу Хохрякова закроют - от Окулова до Петропавловской. Время перекрытия - с 14 до 17 часов.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.05.2017 в 16:11 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Пермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондо

Пермяк переделал «Ниву» в танк

Паводок не время для сплава

В Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходов

«Пермский период» собирает силачей

Весенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропорту

Триумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяков

Шоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке

Паводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных моста

Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондо

Обратите внимание

в Перми

В Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню Победы

5 мая пройдет церемония возложения цветов и венков к памятнику рабочим и служащим завода Дзержинского, погибшим в годы войны.
смотреть читать03.05.2017 в 16:11
Метки: в Перми, Общество

Пермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондо

Пермячка Юлия Среднякова завоевала четыре золотые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо в Ливерпуле.
смотреть читать03.05.2017 в 15:38
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Пермяк переделал «Ниву» в танк

Вот как готовятся ко Дню Победы пермские автомобилисты.
смотреть читать03.05.2017 в 15:17
Метки: в Перми, Общество

Паводок не время для сплава

В МЧС Прикамья на время паводка попросили туристов воздержаться от сплавов по рекам региона.
смотреть читать03.05.2017 в 14:58
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

«Пермский период» собирает силачей

В спорткомплексе Сухарева отгремел двухдневный марафон — мультитурнир силовых неолимпийских видов спорта «Пермский период- 3».
смотреть читать03.05.2017 в 14:15
Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Общество

в России

В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

В Пермском кадетском корпусе Приволжжского федерального округа состоялось закрытие Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
смотреть читать02.05.2017 в 16:19
Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

Последние ноты «Голоса»

Представляем вам последнюю тройку финалистов, имена которых определились в минувшие выходные.
читать30.04.2017 в 16:55
Метки: в России, СМИ, Общество

Король в цифрах

Филипп Киркоров 30 апреля отмечает полувековой юбилей. К этой знаменательной дате мы узнали о значимых для артиста цифрах.
читать30.04.2017 в 13:45
Метки: в России, СМИ, Общество

Зачем Илье Носкову 45 чемоданов

Илья Носков человек рисковый. «Фортуна любит отчаянных, – считает он. – Я получал невероятные подарки от судьбы именно после того, как шел на риск».
читать30.04.2017 в 10:09
Метки: в России, Кино, СМИ

Заботы для звёздной работы

Ко Дню труда мы выяснили, что требуется некоторым знаменитостям, чтобы хорошо поработать.
читать29.04.2017 в 16:52
Метки: в России, СМИ, Кино
Лента новостей RSS каналы

Пермское УФАС: «Это первый случай в нашей практике»Пермское УФАС: «Это первый случай в нашей практике»

В Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню ПобедыВ Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню Победы

Пермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондоПермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондо

Пермяк переделал «Ниву» в танкПермяк переделал «Ниву» в танк

Паводок не время для сплаваПаводок не время для сплава

В Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходовВ Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходов

«Пермский период» собирает силачей«Пермский период» собирает силачей

Весенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропортуВесенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропорту

Пожароопасные выходныеПожароопасные выходные

Кино в дни ПобедыКино в дни Победы

Триумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяковТриумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяков

Red Bull 400: бегут экстремалыRed Bull 400: бегут экстремалы

Шоу «Бонобо»: премьера в пермском циркеШоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке

В Прикамье ожидаются сильные ливни с градомВ Прикамье ожидаются сильные ливни с градом

Освободился от долгов - к отпуску готовОсвободился от долгов - к отпуску готов

Паводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных мостаПаводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных моста

Первый в сезоне лесной пожар произошел недалеко от КудымкараПервый в сезоне лесной пожар произошел недалеко от Кудымкара

Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипятокГейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток

Пермский аэропорт проводит акцию к Дню ПобедыПермский аэропорт проводит акцию к Дню Победы

На трассе Пермь-Екатеринбург изменили схему движенияНа трассе Пермь-Екатеринбург изменили схему движения

«Студвесна» без комплексов: кто стал победителем?«Студвесна» без комплексов: кто стал победителем?

ТЮЗ знает, в чем заключается «Еврейское счастье»ТЮЗ знает, в чем заключается «Еврейское счастье»

Пасхальный фестиваль: 43 концерта в 25 городах РоссииПасхальный фестиваль: 43 концерта в 25 городах России

В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознаниюВ Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

Октябрьскую площадь отремонтировали раньше срокаОктябрьскую площадь отремонтировали раньше срока

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru