Пермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондо

Пермячка Юлия Среднякова завоевала четыре золотые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо, прошедшем в Ливерпуле. Одну медаль Юлия Среднякова завоевала в личном зачете, остальные три - в составе команды. В итоге сборная России получила первое общекомандное место. На втором месте сборная Украины, на третьем – Чехии. Хозяева соревнования англичане оказались на шестом месте. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из трех десятков стран. Юлия имеет черный пояс по тхэквондо. Ранее она уже становилась абсолютным чемпионом Европы и мира.