Пермяк переделал «Ниву» в танк
Вот как готовятся ко Дню Победы пермские автомобилисты. В Индустриальном районе города автовладелец сделал из своего железного коня, отечественного внедорожника «Нива», самый настоящий танк - в буквальном смысле водрузив на крышу машины танковую башню с надписью «На Берлин». Получилось вполне гармонично.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Паводок не время для сплава
В Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходов
«Пермский период» собирает силачей
Весенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропорту
Триумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяков
Шоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке
Паводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных моста
Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток
«Студвесна» без комплексов: кто стал победителем?
ТЮЗ знает, в чем заключается «Еврейское счастье»
Добавить комментарий: