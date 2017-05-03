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← В Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходов

Паводок не время для сплава

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вода

В МЧС Прикамья на время паводка попросили туристов воздержаться от сплавов по рекам региона. В период активной фазы паводка на любых реках Пермского края сплавляться в принципе опасно. В зависимости от интенсивности таяния на реках, возможны ледовые заторы. На сегодняшний день, по данным Пермской краевой службы спасения, зарегистрировано 16 туристических групп, отправившихся на сплав. Спасатели напоминают, что туристическим группам необходимо регистрироваться в краевой службе спасения. Это обязаны делать все туристические организации, устраивающие походы и сплавы, а также самостоятельные туристы, особенно отдыхающие с детьми. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 03.05.2017 в 14:58 в рубрике - Новости телеканалов

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← В Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходов

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