В Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходов
Страшное ДТП произошло в центре Березников. Как сообщают пользователи соцсетей, в полдень «Лада Самара» влетела в троллейбус рядом с остановкой «Дворец Ленина», после чего машину развернуло, и она сбила насмерть двух женщин, переходивших дорогу. По словам очевидцев, водитель «Лады» был пьян и гнал на очень большой скорости. И жертв могло быть больше, если бы не троллейбус. Виновник ДТП находился один в автомобиле, остался жив, - добавляют пользователи соцсетей. Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, водителя доставили в больницу и уже точно установлено, что молодой человек в момент аварии был пьян. При этом он уже попадался за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
«Пермский период» собирает силачей
Весенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропорту
Триумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяков
Шоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке
Паводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных моста
Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток
«Студвесна» без комплексов: кто стал победителем?
ТЮЗ знает, в чем заключается «Еврейское счастье»
Пасхальный фестиваль: 43 концерта в 25 городах России
В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
Добавить комментарий: