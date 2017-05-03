В Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходов

Страшное ДТП произошло в центре Березников. Как сообщают пользователи соцсетей, в полдень «Лада Самара» влетела в троллейбус рядом с остановкой «Дворец Ленина», после чего машину развернуло, и она сбила насмерть двух женщин, переходивших дорогу. По словам очевидцев, водитель «Лады» был пьян и гнал на очень большой скорости. И жертв могло быть больше, если бы не троллейбус. Виновник ДТП находился один в автомобиле, остался жив, - добавляют пользователи соцсетей. Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, водителя доставили в больницу и уже точно установлено, что молодой человек в момент аварии был пьян. При этом он уже попадался за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.