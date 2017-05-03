«Пермский период» собирает силачей

В пермском спорткомплексе Сухарева отгремел двухдневный марафон - мультитурнир силовых неолимпийских видов спорта «Пермский период- 3».

Вес взят - эта фраза чаще других звучала на манеже спорткомплекса имени Сухарева. Помериться силой и установить новые рекорды приехали участники разного возраста со всего края. Это представители двенадцати видов спорта. Денис Дурновцев соревновался в стронге. В свои 17 он уже с легкостью кантует покрышки в 270 килограммов. В результате Денис занял второе место. А вот тяжелоатлету Роману Паутову в своей весовой категории удалось завоевать первое.

В турнире по тяжелой атлетике спортсмены выполняли два упражнения - толчок штанги от груди и рывок.

Дмитрий Чалый, чемпион России и мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, главный судья и организатор любительского турнира по тяжелой атлетике: "Сегодня была интересная борьба, было приятно посмотреть на наших участников. Планируем дальше развивать это вид спорта".

Приятно порадовали результатами и пауэрлифтеры, среди которых, кстати, была не только молодежь, но и люди пожилого возраста. Владимиру Желнину, например, в этот день исполнилось 67, день рождения решил отметить на соревнованиях. Мужчина в детстве переболел полиомиелитом и на всю жизнь остался инвалидом, но это не мешало заниматься ему спортом. На «Пермском периоде» Владимир получил медаль в турнире по жиму штанги лежа.

Владимир Желнин, участник мультитурнира «Пермский период»: "Я здесь иду как полноценные. Тут самое главное желание, когда желание есть, есть и возможность".

Третий сезон мультитурнира «Пермский период» собрал более полутора тысяч участников и стал рекордным - представители 12 федераций силовых видов спорта в течение двух дней провели Чемпионаты и Первенства от городского уровня до страны.

Константин Отавин, директор ассоциации силовых видов спорта «PERMSILA», организатор мультитурнира «Пермский период»: "Здесь в основном любители, потому что все виды спорта, которые у нас представлены, они не олимпийские".

А это масс-рестлинг, армрестлинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, функциональное многоборье, смешанные единоборства, гиревой и богатырский спорт и многие другие.

В некоторых видах спорта участники боролись не только за дипломы и медали, но и за медведя - символ Пермского края, веси коорый не меньше 5 кг.

Мультитурнир силовых неолимпийских видов спорта «Пермский период» посвящен Дню Победы. Третий год подряд он собирает не только множество спортсменов-любителей, но и зрителей - в этот раз манеж Сухарева за два дня посетили порядка пяти тысяч человек.