Весенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропорту

Необычным образом в Перми отметили международный день танца и начало отпускного сезона. Пермский губернский военный оркестр прямо в аэропорту сыграл несколько своих произведений. Для пассажиров это было полной неожиданностью. Как все прошло и как отреагировали пермяки?

Аэропорт «Большой Савино». Одни улетают, другие кого-то встречают. На первый взгляд ничего необычного. Но вот через двери проходит большая компания с огромными чемоданами. Сначала пассажиры думают, что это оркестр летит куда-то на гастроли. Но через несколько секунд музыканты скидывают свои куртку, почти молниеносно достают инструменты из чехлов и начинают играть.

После того как музыканты закончили первую композицию, прозвучало объявление: «Уважаемые пассажиры, Пермский губернский оркестр поздравляет вас с началом отпускного сезона». Теперь пассажирам становиться ясно, что происходит.

Евгений Тверетинов, главный дирижер Пермского Губернского оркестра: "Нам хочется для пермяков делать неожиданные подарки. Начинаются весенние каникулы у пермяков, важно, чтобы они частицу этой пермской радости, частицу добра нашего оркестра увезли с собой".

Так уж совпало, что этот флешмоб музыканты пермского губернского оркестра решили проводить в международный день танца, поэтому сплясать для пермяков святое дело.

Зрители, которые находились в зале ожидания в эту минуту, были в полном восторге. Галина Александровна и Виктор Самуилович оказались в самом центре флешмоба. Они в этот день полетели отдыхать в Турцию. Настроение, конечно, поднялось сразу после такого сюрприза от музыкантов.

Виктор Штейнли: "Это потрясающее начало отпуска. Марш - это всё! Мы уже там. Спасибо и поклон!".

Всего три песни исполнил оркестр в этот день. Но как заявили музыканты, это только начало.