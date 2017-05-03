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Триумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяков

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стройка

Компания "Классик", которая возводит огромный жилой комплекс "Триумф. Квартал два", компаунд "Живаго" и дома "Пермские высоты", сегодня снова поменяла адрес. Офис переехал на улицу Усольская, 15. И теперь клиенты устраивают штурм здесь. Как говорят, стройки остановились и теперь без квартир и без денег могут остаться полторы тысячи человек.

"Триумф. Квартал-2" в Индустриальном районе Перми несостоявшиеся жильцы называют "Триумфом обмана". Удачное расположение и привлекательные цены помогли сделать выбор семье Согориных, когда те решили разменять жильё. Здесь, на 16-м этаже, должна была быть квартира родителей, а буквально по соседству - квартира дочери. Вместо домов - только 2 котлована.

котлован

По мнению экспертов, застройщик - строительная компания "Классик" - сразу пошёл по пути лукавства, правда, неочевидного: покупатели квадратных метров в этих домах - не участники долевого строительства, а члены жилищно-строительного кооператива. По сути, они являются соинвесторами строительства. И если дольщики могут ссылаться на 214-й федеральный закон и имеют хоть какие-то гарантии, члены ЖСК сами несут ответственность за результат.

схема

Сейчас в Арбитражном суде рассматривается вопрос о банкротстве ЖСК "Триумф. Квартал-2". Эта ситуация на слуху, но при этом всеми забытыми оказались члены ЖСК "Дом на Норильской". Его также строила компания "Классик", и если работы начались довольно бодро - сейчас стройматериалы вывозят с площадки, говорят пайщики. Сваи стоят в воде, а вход никак не охраняется.

Ситуация с банкротством "Триумфа" решится 4 мая. Однако даже если ЖСК признают банкротом, юристы дают пессимистичные прогнозы.

Станислав Шестаков, юрист: "Либо создание ЖСК и достройка объекта опять же за счёт самих граждан с выплатой дополнительных средств, скорей всего, сопоставимых с уже выплаченной суммой. Либо продажа того, что есть у ЖСК и распределение этих денег".

Классик

В такой же ситуации оказались потенциальные жители компаунда "Живаго" и призрачного ЖК "Пермские высоты". По неофициальным данным, всего более полутора тысяч человек. На их вопросы сотрудники строительной компании не отвечают, а вот с новыми покупателями работают с удовольствием.Несмотря ни на что, застройщик этот квартал в покое не оставляет - продолжает продавать квадратные метры, а пермяки - их покупать. К примеру, сейчас здесь возводится ещё один дом, и, как считают жители недостроенных, работы иногда ведутся - для виду.

Пайщики ситуацию отслеживают, невзирая на шумиху, за последнее время уже продано более 20 квартир.


Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.05.2017 в 11:55 в рубрике - Новости телеканалов

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← Шоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке

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