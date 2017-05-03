Шоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке

Премьера новой программы прошла в Пермском цирке. На арене дрессированные и разноцветные собаки, бегемот и даже верблюд. А обезьяны показывают пародии на известных артистов российской эстрады.

На манеж выходят артисты, а зрители в зале затаили дыхание. В каждой цирковой программе есть своя звезда. Здесь это грациозная бегемотиха Нюша. Бегемоты самые неподдающиеся дрессировке животные. Всего в российских цирках 4 дрессированных бегемота. А Тигран Акопян единственный в мире, кто смог научить бегемота переходить через горку.

Тигран Акопян, художественный руководитель программы «Боно Бо»: "Целый год мы готовили этот номер, с трудом удалось нам довести его до конечной точки".

Другое дело дрессировать обезьян и собак. Эти животные порой сами подсказывают какие-то трюки. В программе «Боно Бо», например, обезьяны показывают пародии на звёзд российской эстрады. Роли подбирали в соответствии с характером животного.

В одном из номеров участвуют сразу 26 собак. Их специально каждый день моют и причёсывают, а некоторым даже изменили цвет шерсти специальной краской для животных.

В этом цирке много животных на манеже, но также есть и те, которые только готовятся выступать перед зрителями. Подрастающее поколение новых цирковых артистов за кулисами.

Это верблюд Ной, ему всего 4 года. Репетирует он наравне с большими артистами, но пока на большую сцену не выходит. Быть может, это произойдёт и в Перми.

А пока зрители могут увидеть акробатов на батуте, воздушных гимнастов, весёлых клоунов и квартет на роликах. Гастроли цирка в Перми только начались, и как заявил художественный руководитель, в каждое выступление артисты будут добавлять что-то новое.