Паводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных моста

В Прикамье был побит температурный рекорд столетней давности. Из-за резкого потепления начала подниматься вода в реках. В результате в Кунгурском районе затопило два автомобильных моста, а недалеко от Чусового несколько жилых домов. Какие прогнозы по паводку дают спасатели?

Свою невесту Анатолий на руках несет не только в дом, но и до него. Правда, здесь распорядилась скорее не примета, а большая вода. Река Бабка разлилась и затопила сразу два автомобильных моста. ЗАГС оказался на одном берегу, а место торжества и родная деревня молодых - на другом.

Анатолий и Елена Мальцевы, молодожены: "Конечно, хотели через другой мост, но погода так распорядилась, зато нас никто не побеспокоит".

А вот Виктору сейчас совсем не до праздника - на берегу Бабки он несет рабочий пост - вылавливает бревна из реки, чтобы они не разрушили пешеходный мост.

Поднявшаяся в реке Бабка вода преградила путь в деревни Липово, Дейково, Плашкино, Подкаменное, а это больше сотни домов.

Местные жители говорят - в этом году паводок проходит в штатном режиме. К примеру, в прошлом году этот пешеходный мост - единственное сообщение между деревнями и большой землей - был полностью затоплен, сегодня же воде до него не достать.

Спасатели пояснили - ситуацию держат под контролем. В МЧС уточнили, дома не пострадали, а затопленные мосты можно объехать через населенные пункты Жилино и Масленники.

Чего не сказать о деревне Бобровка в Чусовском районе. Здесь поднялась река Усьва и затопило несколько домов.

Александр Черемных, старший оперативный дежурный "ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю": "Жизнедеятельность населения не нарушена. На данный момент вода ушла из подтопленных домов. Вода, которая была в подвалах, откачена".

А это еще один мост, где традиционно Бабка выходит из берегов. Находится он в Кукуштане и ведет сразу к нескольким дачным кооперативам. Сегодня здесь сухо. Такая же ситуация и в Кудымкаре - вода в реке Юрла уже идет на спад. Кажется, и Бабка к концу недели вернется в свое русло, по крайней мере, через один затопленный мост уже смело на свадьбу Мальцевых переезжают гости. Правда, только те, что на УАЗиках и вездеходах.