Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток

Шоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке →

Паводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных моста

Смотреть

мост

В Прикамье был побит температурный рекорд столетней давности. Из-за резкого потепления начала подниматься вода в реках. В результате в Кунгурском районе затопило два автомобильных моста, а недалеко от Чусового несколько жилых домов. Какие прогнозы по паводку дают спасатели?

Свою невесту Анатолий на руках несет не только в дом, но и до него. Правда, здесь распорядилась скорее не примета, а большая вода. Река Бабка разлилась и затопила сразу два автомобильных моста. ЗАГС оказался на одном берегу, а место торжества и родная деревня молодых - на другом.

мост

Анатолий и Елена Мальцевы, молодожены: "Конечно, хотели через другой мост, но погода так распорядилась, зато нас никто не побеспокоит".

А вот Виктору сейчас совсем не до праздника - на берегу Бабки он несет рабочий пост - вылавливает бревна из реки, чтобы они не разрушили пешеходный мост.

паводок

Поднявшаяся в реке Бабка вода преградила путь в деревни Липово, Дейково, Плашкино, Подкаменное, а это больше сотни домов.

Местные жители говорят - в этом году паводок проходит в штатном режиме. К примеру, в прошлом году этот пешеходный мост - единственное сообщение между деревнями и большой землей - был полностью затоплен, сегодня же воде до него не достать.

Спасатели пояснили - ситуацию держат под контролем. В МЧС уточнили, дома не пострадали, а затопленные мосты можно объехать через населенные пункты Жилино и Масленники.

Чего не сказать о деревне Бобровка в Чусовском районе. Здесь поднялась река Усьва и затопило несколько домов.

паводок

Александр Черемных, старший оперативный дежурный "ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю": "Жизнедеятельность населения не нарушена. На данный момент вода ушла из подтопленных домов. Вода, которая была в подвалах, откачена".

сухо

А это еще один мост, где традиционно Бабка выходит из берегов. Находится он в Кукуштане и ведет сразу к нескольким дачным кооперативам. Сегодня здесь сухо. Такая же ситуация и в Кудымкаре - вода в реке Юрла уже идет на спад. Кажется, и Бабка к концу недели вернется в свое русло, по крайней мере, через один затопленный мост уже смело на свадьбу Мальцевых переезжают гости. Правда, только те, что на УАЗиках и вездеходах.

Мария Костарева

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 03.05.2017 в 10:35 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток

«Студвесна» без комплексов: кто стал победителем?

ТЮЗ знает, в чем заключается «Еврейское счастье»

Пасхальный фестиваль: 43 концерта в 25 городах России

В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

1 мая 2017 г. Большая праздничная демонстрация в Перми

Электричек стало больше

Склад макулатуры тушили сразу 10 спецмашин

Тюрьма открывает скрытые таланты

Российские пожарные отметили профессиональный праздник


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток

Шоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке →

Обратите внимание

в Перми

Триумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяков

Компания «Классик», которая возводит огромный жилой комплекс «Триумф. Квартал два», компаунд «Живаго» и дома «Пермские высоты», снова поменяла адрес.
смотреть читать03.05.2017 в 11:55
Метки: в Перми, Общество

Red Bull 400: бегут экстремалы

Международные экстремальные соревнования среди бегунов состоятся 27 мая в Чайковском. Участники преодолеют 400 метров под углом 35 градусов.
читать03.05.2017 в 11:33
Метки: в Перми, Общество

Шоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке

На арене дрессированные и разноцветные собаки, бегемот и даже верблюд. А обезьяны показывают пародии на известных артистов российской эстрады.
смотреть читать03.05.2017 в 11:16
Метки: в Перми, Общество

В Прикамье ожидаются сильные ливни с градом

4 мая 2017 года местами по Пермскому краю ожидаются сильные ливни с порывами ветра 20-25 м/с, крупный град.
читать03.05.2017 в 11:13
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Освободился от долгов - к отпуску готов

За возможность выехать за границу более 1,5 тысяч граждан погасили свои долги на общую сумму более 92 млн рублей.
читать03.05.2017 в 10:56
Метки: в Перми, Общество

в России

В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

В Пермском кадетском корпусе Приволжжского федерального округа состоялось закрытие Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
смотреть читать02.05.2017 в 16:19
Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

Последние ноты «Голоса»

Представляем вам последнюю тройку финалистов, имена которых определились в минувшие выходные.
читать30.04.2017 в 16:55
Метки: в России, СМИ, Общество

Король в цифрах

Филипп Киркоров 30 апреля отмечает полувековой юбилей. К этой знаменательной дате мы узнали о значимых для артиста цифрах.
читать30.04.2017 в 13:45
Метки: в России, СМИ, Общество

Зачем Илье Носкову 45 чемоданов

Илья Носков человек рисковый. «Фортуна любит отчаянных, – считает он. – Я получал невероятные подарки от судьбы именно после того, как шел на риск».
читать30.04.2017 в 10:09
Метки: в России, Кино, СМИ

Заботы для звёздной работы

Ко Дню труда мы выяснили, что требуется некоторым знаменитостям, чтобы хорошо поработать.
читать29.04.2017 в 16:52
Метки: в России, СМИ, Кино
Лента новостей RSS каналы

Триумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяковТриумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяков

Red Bull 400: бегут экстремалыRed Bull 400: бегут экстремалы

Шоу «Бонобо»: премьера в пермском циркеШоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке

В Прикамье ожидаются сильные ливни с градомВ Прикамье ожидаются сильные ливни с градом

Освободился от долгов - к отпуску готовОсвободился от долгов - к отпуску готов

Паводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных мостаПаводок: в Кунгурском районе затопило два автомобильных моста

Первый в сезоне лесной пожар произошел недалеко от КудымкараПервый в сезоне лесной пожар произошел недалеко от Кудымкара

Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипятокГейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток

Пермский аэропорт проводит акцию к Дню ПобедыПермский аэропорт проводит акцию к Дню Победы

На трассе Пермь-Екатеринбург изменили схему движенияНа трассе Пермь-Екатеринбург изменили схему движения

«Студвесна» без комплексов: кто стал победителем?«Студвесна» без комплексов: кто стал победителем?

ТЮЗ знает, в чем заключается «Еврейское счастье»ТЮЗ знает, в чем заключается «Еврейское счастье»

Пасхальный фестиваль: 43 концерта в 25 городах РоссииПасхальный фестиваль: 43 концерта в 25 городах России

В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознаниюВ Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

Октябрьскую площадь отремонтировали раньше срокаОктябрьскую площадь отремонтировали раньше срока

Пермякам бесплатно раздадут саженцы кедра и семена ясеняПермякам бесплатно раздадут саженцы кедра и семена ясеня

В Прикамье объявлена «Чистая среда»В Прикамье объявлена «Чистая среда»

МФЦ меняют режим работыМФЦ меняют режим работы

Погода бьет температурный рекордПогода бьет температурный рекорд

1 мая 2017 г. Большая праздничная демонстрация в Перми1 мая 2017 г. Большая праздничная демонстрация в Перми

В лесах Перми началась акарицидная обработкаВ лесах Перми началась акарицидная обработка

Главу ГУФСИН по Пермскому краю освободили от занимаемой должностиГлаву ГУФСИН по Пермскому краю освободили от занимаемой должности

Электричек стало большеЭлектричек стало больше

МЧС рекомендует воздержаться от сплавовМЧС рекомендует воздержаться от сплавов

Склад макулатуры тушили сразу 10 спецмашинСклад макулатуры тушили сразу 10 спецмашин

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru