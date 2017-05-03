Гейзер: В центре Перми из-под земли бьет кипяток

Мощная коммунальная авария произошла в самом центре Перми. Накануне вечером горячий пар и кипяток хлынули из-под земли на перекрестке улиц Ленина и Крисанова. Дорогу перекрыли, так как в этом месте образовался провал в две машины, а асфальт вздулся.

Рабочие приступили к раскопкам - сняли верхний слой асфальта, чтобы откачать оставшуюся воду. ЧП произошло в пять часов вечера. Очевидцы заметили, как из-под колодца бьет кипяток, многие засняли это на камеру мобильного телефона и выложили в сеть. Сразу вызвали аварийные бригады. Движение было остановлено полностью по улице Крисанова, в связи с чем здесь образовалась большая пробка. Судя по масштабам ЧП, остается только верить, что успеют до утра обнаружить то место, где прорвало трубу, и засыпать яму. Вечером по Крисанова проезд был полностью запрещен, выставлены специальные знаки.