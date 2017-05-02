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«Студвесна» без комплексов: кто стал победителем?

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студвесна

В Перми подвели итоги фестиваля «Студенческая весна» среди высших учебных заведений. Участие в региональном этапе принимали 20 тысяч студентов. Жюри вручило победителям гран-при в 8 направлениях: оригинальном, музыкальном, танцевальном, театральном жанре, журналистике, КВН, а также студенческом театре и в номинации «Лучший гала-концерт». Кто стал победителем?

Мужская лирическая хоровая в исполнении творческого коллектива Пермского классического университета заставила смеяться весь зал. В такой вот шутливой форме ребята размышляли на тему взаимоотношений между мужчинами и женщинами, о том, как достичь гармонии. Номер получил гран-при в музыкальной номинации. Всего жюри вручило победителям гран-при в восьми номинациях.

Виктор Ильев, Председатель жюри Студенческой концертно-театральной весны : "Это был по-настоящему студенческий фестиваль, где ребята отрывались по полной программе и получали удовольствие. Они свободны от творческих комплексов, что умеют то и делают, чем бог наградил".

Студенческая весна ежегодно становится праздником творчества, вдохновения, открытия и новых друзей. Это фестиваль самодеятельности, который студенты ждут с самого начала учебного года. Выходя на сцену, каждый воплощает свои мечты. Виталий Тарасов неоднократно участвовал в студвесне и сейчас, учась уже в магистратуре, не может пройти мимо этого события.

Виталий Тарасов, студент ПГГПУ: "Это отдельная жизнь, лично для меня это то, без чего бы мои студенческие годы не были полноценными".

студвесна


Магистрантка Валентина Паршакова тоже с удовольствием приняла участие в нынешней студвесне. В этом году она выступала в образе властной женщины.
Валентина Паршакова, студентка ПГНИУ: "Этот гала-концерт запомнился мне той атмосферой необыкновенной, которая была на моем 1 курсе и в этом году, мы все участники поддерживали друг друга, давали советы".

Готовиться к фестивалю студенты начинают в сентябре, а масштабные творческие состязания проходят в апреле. В этом году самая активная и талантливая молодежь из девяти вузов Прикамья соревновалась в течение трех недель. Каждое учебное заведение готовило тематический концерт, а лучшие номера попали в гала-концерт.

В Туле, городе самоваров и пряников, с 15 по 19 мая пройдет всероссийский этап фестиваля "Студенческая весна" . В состав делегации от Пермского края войдут студенты, чьи номера выбрало жюри, а основу составят студенты из политеха, именно их концерт "Без 8 минут весна" был признан лучшим и взял гран-при регионального этапа.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 02.05.2017 в 18:16 в рубрике - Новости телеканалов

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