ТЮЗ знает, в чем заключается «Еврейское счастье»

В Пермском ТЮЗе состоялась долгожданная премьера спектакля «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой друг Вениамин». Простую, лирическую, в чем-то банальную, но очень узнаваемую семейную историю о страстном желании матери сделать собственного ребенка счастливым поставил Михаил Скоморохов. Так в чем же заключается еврейское счастье?

На сцене пермского ТЮЗа премьера - семейная история о страстном желании матери сделать собственного ребенка счастливым. Вся история спектакля укладывается в рамки одного старого анекдота, рассказывает художественный руководитель Михаил Скоморохов.

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Пермского ТЮЗа: "Еврейская мама говорит сыну: слушай, Лева, тебе 34 года, и ты должен уже иметь собственное, и я скажу тебе какое мнение".

Главную героиню, Эсфирь Львовну, играет Валентина Лаптева. В следующем сезоне заслуженная артистка России отметит свой юбилей, спектакль поставлен специально к ее бенефису. Первые зрители по достоинству оценили пьесу, опытные родители узнали в главной героине частичку себя, а молодежь провела параллель со своими любящими мамами.

Анастасия Коневских, зритель: "Все равно для мамы, сколько бы ни было лет, это ее ребенок. Так всегда получается".

Пьеса, написанная с юмором и тонкой иронией, постепенно выходит за рамки семейных и национальных отношений. Спектакль "Еврейское счастье" актуален и для пермской публики.

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Пермского ТЮЗа: "Наш город, наш край отличается тем, что у нас нет междоусобной войны и борьбы, он более интернациональный. И эта пьеса в жилу".

В спектакле "Еврейской счастье" играет четыре актера, для самой юной это дебют на сцене пермского ТЮЗа. Сдача спектакля прошла успешно, но впереди еще много уточнений.

Евгений Ганзбург, художник по свету (г. Санкт-Петербург): "Он еще не закончен, еще будем продолжать над ним работу, будем что-то шлифовать, чистить, стараться, чтобы спектакль вышел к зрителю красивым, свежим, необыкновенным".

Премьерные показы спектакля "Еврейское счастье" в Пермском ТЮЗе состоятся в мае.