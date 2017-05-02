Пасхальный фестиваль: 43 концерта в 25 городах России

Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева приезжает в Пермь уже не первый раз, и каждый год это масштабное событие. Желающих послушать симфонический окрестр Мариинского театра под управлением знаменитого маэстро всегда много. В этом году Большой зал краевой филармонии, который рассчитан примерно на тысячу мест, был заполнен до отказа, даже пришлось ставить дополнительные стулья и скамейки. Чем привлекает этот концерт пермяков?

Поезд со знаменитыми на весь мир музыкантами прибывает на пермский вокзал точно по расписанию. Из специального вагона, который видно издалека, первым выходит маэстро. Музыканты приехали из Омска. Программа, которую они привезли, сложная и интересная.

Валерий Гергиев, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра: "Симфония нашего любимого Стравинского звучит редко - это очень сложное произведение".

Несколько часов на отдых - и оркестр Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым уже на сцене большого зала Пермской филармонии. Концерт начался с самой загадочной и часто исполняемой четвёртой симфонии Густава Малера.

Во втором отделении музыканты исполняли Щедрина, Концерт для оркестра № 1 "Озорные частушки"; Р Штраус, Симфоническая поэма "Дон Жуан". Зрители выходили в полном восторге.

Сразу после концерта в Перми музыканты отправились в Ульяновск. Всего на протяжении двух месяцев маэстро выступит 43 раза в 25 городах России.