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← 1 мая 2017 г. Большая праздничная демонстрация в Перми

В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

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В Пермском кадетском корпусе Приволжжского федерального округа состоялось закрытие Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

Девятиклассница Юлия Пшенникова из Березников только в сентябре прошлого года увлеклась обществознанием. С легкостью преодолев три этапа: школьный, муниципальный и региональный, девочка получила билет на Всероссийскую олимпиаду школьников по обществознанию.

Юлия Пшенникова, участница Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (Березники ): "Олимпиада была сложновата для меня, было много нового, к чему я не была готова, теперь я набираюсь опыта и знаю, что будет в следующем году".

Вместе с Юлей в Пермский кадетский корпус на Всероссийскую олимпиаду приехали 258 участников со всех уголков нашей страны. Многие уже не раз становились победителями и призерами всероссийских олимпиад по обществознанию, но в Пермском крае собравшиеся впервые. Помимо олимпиадных заданий ребята встретились с членами жюри, сходили на йогу, на развлекательные мероприятия, а так же побывали на экскурсиях.

Дмитрий Носов, первый  заместитель декана факультета гуманитарных наук, профессор школы философии г. Москва:
"Я когда агитировал комиссию, чтоб выбрали Пермский край, говорил - здесь есть пермские деревянные скульптуры, пермский звериный стиль, и если мы сюда не приедем, то мы этого не увидим нигде больше".

Однако большую часть времени ребята проводили за учебниками. Каждый из них мечтал набрать максимальное количество баллов. Ведь с дипломом победителя на Всероссийской олимпиаде можно поступить на льготных условиях в любой вуз страны.
Лариса Сидорова, заместитель министра образования и науки Пермского края: "Здесь собрались представители элиты наших школьников, для них это важно, т. к. выпускники получат путевку не только в ВУЗ но и в жизнь".

Чтобы выявить лучших из лучших, на Всероссийской олимпиаде школьникам предстояло пройти три этапа: два письменных и один устный. В этом году третий тур решили радикально изменить. Тем самым очень удивили и ребят и их педагогов. Члены жюри говорят, лучше всего с заданиями справились ученики десятых классов. Всего же по итогам Всероссийской олимпиады школьников определили 90 призеров и 19 победителей.

Дмитрий Жадаев, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского края: "Главное среди призеров есть ребенок из Пермского края. Наш победитель из Березников".
Сейчас девятиклассница из Березников Юлия Пшенникова с нетерпением ждет встречи с родителями и одноклассниками. Мечтает сдать итоговую аттестацию на отлично и планирует уже начинать готовится к очередной Всероссийской олимпиаде школьников по обществознанию.

Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

Опубликовано: 02.05.2017 в 16:19 в рубрике - Новости телеканалов

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← 1 мая 2017 г. Большая праздничная демонстрация в Перми

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