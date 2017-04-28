Маэстро Валерий Гергиев привез в Пермь Пасхальный фестиваль

В Перми прошел 16-й Московский Пасхальный фестиваль. В город прибыл поезд с художественным руководителем и дирижером Мариинского театра Валерием Гергиевым. Этот состав в течение месяца с гастролями выступит 43 раза в 25 городах России. До Перми музыканты побывали в Омске, а после отправятся в Ульяновск. Пермь в этом списке стоит отдельным пунктом из-за особого положения на культурной карте России.

Валерий Гергиев, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра: "Пермь в тяжелейшие годы Второй мировой войны стала вторым домом для многих артистов из Ленинграда. В нашем театре многие не вернулись и остались в Перми, насколько мы знаем, остались здесь преподавать. Возникла замечательная школа, которая давала кадры и пермскому театру, и уже подготовленных здесь специалистов, особенно балетные, они были востребованы по всей стране".

Пасхальный фестиваль впервые провели в 2002 году, и за годы он стал знаковым культурным событием России. На концерте в Пермской филармонии прозвучала симфония №4 Густава Малера, озорные частушки Родиона Щедрина, Рихард Штраус симфоническая поэма «Дон Жуан».

Перед концертом маэстро встретился с главой региона Максимом Решетниковым. Обсуждали целый ряд культурных проектов, которые реализуются в Прикамье. Глава региона поблагодарил Валерия Гергиева за приезд и отметил, что Пасхальный фестиваль дирижер привозит в Пермь уже не первый раз.