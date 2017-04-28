Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей

Сразу после окончания рабочего дня горожане могли вживую пообщаться с главой Перми. Дмитрий Самойлов устраивал открытый прием в Индустриальном районе города. Как бывает на таких встречах, общаться пришлось «без купюр», обещания давать, глядя в глаза.

Открытый приём граждан - мероприятие не новое, но от этого не менее популярное. Вот и сегодня в 4-м лицее собрались около двух сотен человек.

Встреча началась с доклада главы Перми Дмитрия Самойлова. Он рассказал об основных приоритетах работы мэрии. А так как диалог жителей и представителей власти состоялся и в Индустриальном районе, говорили про развитие этой части города.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Наши приоритеты связаны: первое – с дорогами, улично-дорожная сеть, второе – с образованием, третье - с расселением аварийного жилья".

Задать свой вопрос градоначальнику можно было в индивидуальном порядке. Людмила Масленникова поинтересовалась, когда начнется ремонт тротуаров вдоль шоссе Космонавтов.

Валентина Масленникова: "Он не только пообещал сделать, заасфальтировать эти дорожки, оформить ландшафт, еще осенью он пригласил меня на открытие этой дороги".

По данным горадминистрации, в этом году за счет средств федерального финансирования на шоссе Космонавтов от ул. Стахановской до ул. Дениса Давыдова, а также в районе Оверятской развязки будет выполнен ремонт на более чем 75 тысячах квадратных метрах. Также запланирован ремонт тротуаров, в том числе со стороны Черняевского лесопарка.

Александр Иванов, глава администрации Индустриального района города Перми: "Эта работа будет продолжена в этом году, наиболее знаковыми объектами будут являться улицы шоссе Космонавтов и Промышленная" .

Индустриальный район - самый молодой. По численности населения он занимает третье место. Именно здесь проходит гостевой маршрут, который берет своё начало от Международного аэропорта Пермь.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Безусловное богатство района - это люди. Мы сегодня у Галины Федоровны Иконниковой здесь встречаемся на территории. Посмотрите, как изменилось здание, и прилегающая территория. И то количество работ, которое было выполнено в прошлом году по дорожному ремонту в районе, и в этом году останется примерно на том же уровне, то есть улично-дорожная сеть очень сильно изменится".

Также на встрече было объявлено об открытии общественно центра «Полет» на улице Камышловской, напомнили и о программе благоустройства дворов и строительстве спортивных площадок.

Все обращения были взяты на контроль, на все остальные вопросы постарались ответить руководители подразделений администрации города.