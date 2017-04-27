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Пермские боги оставили Пермь

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скульптура

Пермские деревянные боги покидают Пермь, но не навсегда, конечно. Наша уникальная коллекция отправляется для экспозиции в Хабаровск и Владивосток. В свою очередь музейщики этих городов взамен привезли в наш город выставку о древних народах Дальнего Востока.

Константин Суслов - реставратор масляной и станковой живописи - дает инструкцию по упаковке деревянной скульптуры ее хранителю Ксении Зубакиной. Все вместе они должны подготовить тридцать пять экспонатов к путешествию на Дальний Восток.

скульптура

Ксения Зубакина, хранитель коллекции деревянной скульптуры Пермской художественной галереи: "Переезд экспонатов для хранителей - это всегда самый ответственный момент. Наша задача с реставратором снизить все риски и проследить, чтобы скульптура в должном виде доехала".

Уже 16 мая в Приморском музее имени Арсеньева во Владивостоке откроется выставка "Коллекционируя Россию. Пермские боги", а в сентябре коллекция отправится в музей имени Гродекова в Хабаровск. Все предметы исключительно из фондов галереи. В постоянной экспозиции никаких изменений на время дальневосточного турне не произойдет.

Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи: "Объемных скульптур, религиозных произведений, которые находились в православных храмах, сохранилось очень немного".

деревянная скульптура

Этим и вызван интерес приморских музеев к уникальной коллекции Пермской деревянной скульптуры. Они, по словам, Юлии Тавризян, с одной стороны, говорят о характере убранства храма 17 - 19 веков, с другой стороны, раскрывают характер жителей Прикамья тех времен.

Один из самых тяжелых экспонатов - фигура Спасителя, которая весит 25 килограммов. И для нее приготовили большой деревянный ящик.  Для транспортировки готовят и очень хрупкие экспонаты. Вот, например, часть иконостаса - Херувим в орнаментальном обрамлении.
На все время путешествия деревянная скульптура будет находиться под охраной, домой в Пермь Боги вернутся только в октябре.

скульптура

Карина Бурьян

Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Опубликовано: 27.04.2017 в 18:15 в рубрике - Новости телеканалов

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