Логово пиратов, улица страха и электрический стул: Чем порадует Парк Горького?

В парке Горького рассказали, что нового ждет пермяков в этом сезоне в излюбленном месте отдыха горожан. Появятся не только новые площадки и целые развлекательные комплексы, но и совершенно новые аттракционы.

Знаменитый дом Дракулы в парке Горького уходит в прошлое - вот уже и сам хозяин здания покинул свое крыльцо, но зато здесь уже начали появляться новые обитатели. Дом станет настоящим пиратским тиром.

Сразу за "Логовом пиратов" разместится целая улица страха - уникальный аттракцион не имеющий аналогов в России. Но самые острые эмоции можно будет ощутить в "Лабиринте страха" - новый проект планируется запустить уже в начале мая.

О том, чем еще в новом сезоне будет удивлять главный городской парк, его руководители рассказали журналистам на специальном пресс-завтраке.

Рашид Габдуллин, генеральный директор ООО "ЦПР им. М. Горького": "Вроде бы казалось детский аттракцион Дачная рыбалка, который все знают, мы его возраст повышаем, в достаточно страшной ситуации, там возможно будут утопленники, ловить золото, причем настоящее".

В парке продолжат работать новинки прошлого сезона - аттракцион "Седьмое небо" и 3д Океанариум, также останутся и полюбившиеся пермякам ночные катания на колесе обозрения.

В детском секторе появятся новые карусели, свадебный аттракцион с лошадками займет место старого колеса обозрения - оно, кстати, уже переехало в Киров и работает сейчас там.

Программа мероприятий запланирована обширная.

Екатерина Николаева, руководитель отдела маркетинга ООО "ЦПР им. М. Горького": "1 мая у нас откроется праздником арт-парк, на него заявлено уже 200 участников".



Не стоит забывать, что парк Горького - особо охраняемая природная территория - здесь растут почти 2 тыс вековых деревьев и кустарников, а еще редчайший цветок - анемона. Кстати, садовники уже открыли озеленительный сезон - сажать цветы пока рано, а вот открывать многолетние розы самое время.

И еще немного цифр - в прошлом году парк Горького посетили больше 3 млн человек. Кстати, мало кто знает, но для удобства посетителей можно скачать мобильное приложение, через которое удобно пополнить карту и отследить расписание мероприятий.

Сама аллея, на которой появится пиратский тир, будет называться Улицей страха. Здесь все будет выполнено в современной тенденции. И еще один секрет - здесь можно сделать эффектное селфи например, на электрическом стуле.