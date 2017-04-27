Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← Хоккеистам на радость: в Губахе появится новая ледовая арена

Пермские боги оставили Пермь →

Логово пиратов, улица страха и электрический стул: Чем порадует Парк Горького?

Смотреть

проект

В парке Горького рассказали, что нового ждет пермяков в этом сезоне в излюбленном месте отдыха горожан. Появятся не только новые площадки и целые развлекательные комплексы, но и совершенно новые аттракционы.

Знаменитый дом Дракулы в парке Горького уходит в прошлое - вот уже и сам хозяин здания покинул свое крыльцо, но зато здесь уже начали появляться новые обитатели. Дом станет настоящим пиратским тиром.

Сразу за "Логовом пиратов" разместится целая улица страха - уникальный аттракцион не имеющий аналогов в России. Но самые острые эмоции можно будет ощутить в "Лабиринте страха" - новый проект планируется запустить уже в начале мая.
О том, чем еще в новом сезоне будет удивлять главный городской парк, его руководители рассказали журналистам на специальном пресс-завтраке.

проект

Рашид Габдуллин, генеральный директор ООО "ЦПР им. М. Горького": "Вроде бы казалось детский аттракцион Дачная рыбалка, который все знают, мы его возраст повышаем, в достаточно страшной ситуации, там возможно будут утопленники, ловить золото, причем настоящее".

В парке продолжат работать новинки прошлого сезона - аттракцион "Седьмое небо" и 3д Океанариум, также останутся и полюбившиеся пермякам ночные катания на колесе обозрения.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ пЕРМЬ

В детском секторе появятся новые карусели, свадебный аттракцион с лошадками займет место старого колеса обозрения - оно, кстати, уже переехало в Киров и работает сейчас там.

Программа мероприятий запланирована обширная.
Екатерина Николаева, руководитель отдела маркетинга ООО "ЦПР им. М. Горького": "1 мая у нас откроется праздником арт-парк, на него заявлено уже 200 участников".

парк Горького ПЕРМЬ
Не стоит забывать, что парк Горького - особо охраняемая природная территория - здесь растут почти 2 тыс вековых деревьев и кустарников, а еще редчайший цветок - анемона. Кстати, садовники уже открыли озеленительный сезон - сажать цветы пока рано, а вот открывать многолетние розы самое время.

И еще немного цифр - в прошлом году парк Горького посетили больше 3 млн человек. Кстати, мало кто знает, но для удобства посетителей можно скачать мобильное приложение, через которое удобно пополнить карту и отследить расписание мероприятий.

парк Горького ПЕРМЬ

Сама аллея, на которой появится пиратский тир, будет называться Улицей страха. Здесь все будет выполнено в современной тенденции. И еще один секрет - здесь можно сделать эффектное селфи например, на электрическом стуле.

Мария Костарева

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 27.04.2017 в 17:41 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Хоккеистам на радость: в Губахе появится новая ледовая арена

В Перми почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

Как пермяки брали Цирк штурмом

В Соликамске уголовник взял в заложники девочку

В Перми состоится премьера оперы «Богема»

Владимир Гурфинкель: «Мы измельчали, но ...»

Водитель автобуса переехал бабушку-пассажирку

Стеклянные двери в школе: от травм не застрахован никто

Россия молодая: Вызовы, тенденции, перспективы

«Боно Бо»: пермский цирк превратился в африканские тропики


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Хоккеистам на радость: в Губахе появится новая ледовая арена

Пермские боги оставили Пермь →

Обратите внимание

в Перми

Пермские боги оставили Пермь

Но не навсегда, конечно. Наша уникальная коллекция деревянной скульптуры отправляется для экспозиции в Хабаровск и Владивосток. Вернутся Боги в октябре.
смотреть читать27.04.2017 в 18:15
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Логово пиратов, улица страха и электрический стул: Чем порадует Парк Горького?

В парке Горького рассказали, что нового ждет пермяков в этом сезоне в излюбленном месте отдыха горожан.
смотреть читать27.04.2017 в 17:41
Метки: в Перми, Культура, Общество

Опыт применения QR кодов в Пермском крае заинтересовал ЦИК

27 апреля 2017 года Избирательная комиссия Пермского края провела обучающий семинар для политических партий.
читать27.04.2017 в 17:31
Метки: в Перми, Общество

В Перми почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

Бороться с последствиями Чернобыльской аварии из Пермской области отправилось порядка пяти тысяч человек. Каждый год этих людей становится меньше.
смотреть читать27.04.2017 в 17:00
Метки: в Перми, Общество

Как пермяки брали Цирк штурмом

Тысячу билетов на новое шоу организаторы решили раздать бесплатно. Обернулась рекламная акция большими трудностями.
смотреть читать27.04.2017 в 16:39
Метки: в Перми, Общество

в России

Пермские боги оставили Пермь

Но не навсегда, конечно. Наша уникальная коллекция деревянной скульптуры отправляется для экспозиции в Хабаровск и Владивосток. Вернутся Боги в октябре.
смотреть читать27.04.2017 в 18:15
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Бесплатный звонок для ветерана

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении удостоверений ветеранов и инвалидов ВОВ.
читать27.04.2017 в 15:03
Метки: в Перми, в России, Общество

Владимир Гурфинкель: «Мы измельчали, но ...»

Главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель рассказывает о том, что такое любовь в 21 веке.
смотреть читать27.04.2017 в 14:07
Метки: в России, Культура, Общество

Отдайте голос за пермский глобус

Впервые проект Пермского краеведческого музея и Пермского университета претендует на национальную премию «Хрустальный компас».
читать26.04.2017 в 09:16
Метки: в Перми, Культура, Общество, в России

Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

В приемной президента в Пермском крае прошла прямая телефонная линия, посвященная весеннему призыву.
смотреть читать24.04.2017 в 17:04
Метки: в Перми, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Пермские боги оставили ПермьПермские боги оставили Пермь

Россельхознадзор сделает публичные обсуждения регулярнымиРоссельхознадзор сделает публичные обсуждения регулярными

Логово пиратов, улица страха и электрический стул: Чем порадует Парк Горького?Логово пиратов, улица страха и электрический стул: Чем порадует Парк Горького?

Опыт применения QR кодов в Пермском крае заинтересовал ЦИКОпыт применения QR кодов в Пермском крае заинтересовал ЦИК

Хоккеистам на радость: в Губахе появится новая ледовая аренаХоккеистам на радость: в Губахе появится новая ледовая арена

В Перми почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварииВ Перми почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

Как пермяки брали Цирк штурмомКак пермяки брали Цирк штурмом

«Котофест»: хвостатые в поисках хозяев«Котофест»: хвостатые в поисках хозяев

Началось: в Перми строят новый зоопаркНачалось: в Перми строят новый зоопарк

Бойцы Росгвардии спасли жильцов из горящего домаБойцы Росгвардии спасли жильцов из горящего дома

В Соликамске уголовник взял в заложники девочкуВ Соликамске уголовник взял в заложники девочку

Бесплатный звонок для ветеранаБесплатный звонок для ветерана

В МФЦ стартует акция «Спасибо за победу»В МФЦ стартует акция «Спасибо за победу»

В Перми состоится премьера оперы «Богема»В Перми состоится премьера оперы «Богема»

Владимир Гурфинкель: «Мы измельчали, но ...»Владимир Гурфинкель: «Мы измельчали, но ...»

«Губерния» репетирует Вальс Победы«Губерния» репетирует Вальс Победы

Реки готовы выйти из береговРеки готовы выйти из берегов

Курсанты принимают присягу в сквере ТатищеваКурсанты принимают присягу в сквере Татищева

Хотите газ? Платите!Хотите газ? Платите!

Водитель автобуса переехал бабушку-пассажиркуВодитель автобуса переехал бабушку-пассажирку

Стеклянные двери в школе: от травм не застрахован никтоСтеклянные двери в школе: от травм не застрахован никто

Россия молодая: Вызовы, тенденции, перспективыРоссия молодая: Вызовы, тенденции, перспективы

«Боно Бо»: пермский цирк превратился в африканские тропики«Боно Бо»: пермский цирк превратился в африканские тропики

Глава региона встретился со студентами-медикамиГлава региона встретился со студентами-медиками

Новое штормовое предупреждениеНовое штормовое предупреждение

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru