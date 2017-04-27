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Хоккеистам на радость: в Губахе появится новая ледовая арена

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хоккеисты

Новая ледовая арена должна появиться в этом году в Губахе. Старая площадка используется более 20 лет и на сегодняшний день практически пришла в негодность. Пермский край и благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко заключили соглашение о строительстве, и уже к концу года губахинские хоккеисты смогут выйти на лед современной крытой арены.

Для команды Георгия Лагуткина это последний в этом году сезон в поселке Углеуральский. Несмотря на то, что сам спортивный манеж находится под крышей, тренировки заканчиваются уже в начале апреля, когда лед начинает таять. Но несмотря на это спортивные успехи впечатляют.

Георгий Лагуткин, воспитанник ДЮСШ "Губаха": "Летом мы тренируемся только в зале на земле. Выигрывали первенство Пермского края, на разные турниры приглашали".

Еще один "титулованный" российский спортсмен Евгений Кетов тоже начинал тренироваться здесь. Сейчас заслуженный мастер спорта является игроком Петербургского СКА и автором знаменитого "реактивного прорыва".
"Звездный" тренер Евгения Кетова Владимир Колесников до сих пор готовит хоккеистов в поселке Углеуральский. Десятки воспитанников, на эти занятия приезжают подростки из Губахи, Кизела и небольших поселков. Здание, которое было построено еще в начале 90 годов, сегодня не выдерживает нагрузок.

тренировка

Владимир Колесников, тренер ДЮСШ "Губаха": "Так как лед у нас естественный, сами видите, что он уже начинает подтаивать, хотя еще на прошлой неделе мы катались на изумительном льду, и обычно в это время мы уже заканчиваем сезон".

В этот раз на закрытие сезона к хоккеистам приехал глава региона Максим Решетников. Пермский край и благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко заключили соглашение о строительстве крытой ледовой арены в Губахе. Инициатором соглашения выступил Евгений Кетов, воспитанник Губахинской спортивной школы.

Евгений Кетов, заслуженный мастер спорта России: "В свое время данный каток, который существует, был лучшим в Пермском крае. Но прошло очень много времени, и он не подходит для тренировок. Нужен искусственный лед, чтобы дети могли тренироваться не только зимой, но и летом".

В соответствии с соглашением Фонд Тимченко выделит 150 млн рублей. Из бюджета Пермского края будет направлено 38 млн. рублей на оборудование арены. Это холодильное, технологическое спортивно-технологическое оборудование. Администрация Губахи, в свою очередь, выделит 2 млн рублей на приобретение земельного участка и присоединение его к коммунальным сетям.

Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "К концу этого года, мы сейчас обсуждали, успеем до ноября - декабря справиться, но очень постараемся построить новый ледовый дворец, где лед будет круглосуточный, круглогодичный, где вы можете тренироваться постоянно".

Планируется, что новая ледовая арена в Губахе, где юные хоккеисты смогут круглогодично проводить свои тренировки и соревнования, будет построена уже в этом году. Поэтому команда Георгия Лагуткина уже в следующем сезоне будет играть в новом манеже.

Метки: в Пермском крае, Спорт, Общество, Власть

Опубликовано: 27.04.2017 в 17:21 в рубрике - Новости телеканалов

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