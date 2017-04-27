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В Перми почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии

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стела

В России отметили день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих трагедий. Ровно 31 год назад случилась техногенное ЧП на чернобыльской АЭС. В связи с этим в Перми прошел митинг возле дома народного творчества "Губерния".

Было предчувствие, вспоминает Дмитрий Тимофеев, - он гостил у родителей в деревне и по радио услышал о том, что произошло на Чернобыльской АЭС. Сразу подумал о том, что придётся ехать туда - на тот момент он был газоэлектросварщиком, а его армейская специальность - химик-дозиметрист.

Дмитрий Тимофеев, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: "Только майские праздники прошли, приезжаю домой, а домой приносят повестку, на медицинскую комиссию! ".

ликвидаторы

Ликвидаторы были призваны со всего Советского Союза, Пермская область исключением не стала. У Дмитрия за время пребывания в месте катастрофы набралось тридцать, как он говорит, "ходок" на станцию. Вывозили грунт, обрабатывали территорию, строили саркофаг для реактора.
И каждый год Дмитрий и его коллеги-ликвидаторы собираются вместе, чтобы вспомнить тех, кого сейчас уже нет. А место сбора стало традиционным - около стелы, которая посвящена тем, кто рисковал жизнью и здоровьем в опасной ситуации.
Памятник в сквере у дома народного творчества на этом месте появился в 2006 году.

Со всей страны бороться с последствиями аварии отправилось более шестисот тысяч человек, из Пермской области и Коми округа порядка пяти тысяч. Каждый год этих людей становится меньше - вред здоровью последствия выхода "мирного атома" из-под контроля причинили немалый.

стела Чернобыль

Олег Адамов, председатель пермской краевой общественной организации инвалидов "Чернобылец": "Общее количество льготополучателей по ЧАЭС составляет 2 тысячи 123 человека. Из них 1700 - ликвидаторы, треть из них инвалиды, 420 - инвалиды ЧАЭС".
И сегодня же до собравшихся довели информацию, которая касается ещё одного мемориала, который должен быть воздвигнут в Москве на Поклонной горе, часть средств на него уже выделено, и часть планируется собрать по всей стране силами ликвидаторов.

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.04.2017 в 17:00 в рубрике - Новости телеканалов

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