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Как пермяки брали Цирк штурмом

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цирк

Очередь длиною в несколько сотен метров. В цирке прошла необычная акция. Каждый пришедший в кассу мог получить бесплатно до трех билетов на новое представление королевского шоу-шимпанзе БОНО БО. Кому это удалось?

Тысячу билетов на новое шоу организаторы решили раздать бесплатно. Максимум по три штуки в одни руки. Обернулась рекламная акция большими трудностями. Очередь выстроилась от входа в здание до автобусной остановки.

Евгения Шефер: "В 8 утра пришли, все неорганизованно, толкучка. Пойдем с мужем, ребенком, братом".
Такого ажиотажа организаторы не ожидали. Пермяки толкались, пытались протиснуться без очереди, документы передавали над головами, создали давку, некоторые вызывали скорую помощь, но те, кому достались билеты, остались довольны.

Тем, кто подошел около 10:30, билетов уже не досталось. Последние 8 штук пермяки забрали чуть ли не с боем, теперь главное, чтобы представление оправдало ожидание.

Анна Рыжакова: "Обстановка напряженная, давка, детей давят, крик, визг. Нам билетов не досталось".
Подобная акция проводится впервые. В следующий раз организаторы позаботятся об организации.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.04.2017 в 16:39 в рубрике - Новости телеканалов

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