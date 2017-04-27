В Соликамске уголовник взял в заложники девочку
В Соликамске уголовник взял в заложники несовершеннолетнюю девочку. Угрожая ножом, он вместе с ребенком пытался покинуть колонию-поселение.
Ирина Незнамова, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Угрожая ножом, злоумышленник усадил потерпевшую в машину и начал высказывать угрозы в адрес девочки и водителя машины, требуя вывезти его с территории поселка исправительного учреждения. Преступные действия осужденного были пресечены местными жителями, на место выехала следственно-оперативная группа, злоумышленник задержан и помещен в СИЗО".
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