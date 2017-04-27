В Перми состоится премьера оперы «Богема»
В Пермском театре оперы и балета имени Чайковского готовятся к очередной премьере. 4, 5, 6 и 7 мая зрителям представят оперу Пуччини «Богема» в постановке Теодора Курентзиса и Филиппа Химмельманна. Это уже вторая работа немецкого режиссера в Перми. В беседе со Светланой Бельской Филипп Химмельманн раскрыл некоторые подробности постановки.
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