В Перми состоится премьера оперы «Богема»

В Пермском театре оперы и балета имени Чайковского готовятся к очередной премьере. 4, 5, 6 и 7 мая зрителям представят оперу Пуччини «Богема» в постановке Теодора Курентзиса и Филиппа Химмельманна. Это уже вторая работа немецкого режиссера в Перми. В беседе со Светланой Бельской Филипп Химмельманн раскрыл некоторые подробности постановки.