Владимир Гурфинкель: «Мы измельчали, но ...»
Гость студии "Новостей культуры" главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель расскажет о том, что такое любовь в 21 веке на примере готовящейся премьеры «Не Ромео и Не Джульетта!»
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Гость студии "Новостей культуры" главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель расскажет о том, что такое любовь в 21 веке на примере готовящейся премьеры «Не Ромео и Не Джульетта!»
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Бесплатный звонок для ветерана
Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении удостоверений ветеранов и инвалидов ВОВ.
|читать27.04.2017 в 15:03
В МФЦ стартует акция «Спасибо за победу»
Ветераны ВОВ, проживающие на территории города Перми, смогут получить государственные и муниципальные услуги не выходя из дома.
|читать27.04.2017 в 14:41
В Перми состоится премьера оперы «Богема»
4, 5, 6 и 7 мая зрителям представят оперу Пуччини «Богема» в постановке Теодора Курентзиса и Филиппа Химмельманна.
|смотреть читать27.04.2017 в 14:25
«Губерния» репетирует Вальс Победы
9 мая на площадке под открытым небом пермяки разного возраста исполнят военные вальсы и танго.
|читать27.04.2017 в 13:06
Курсанты принимают присягу в сквере Татищева
Место для торжественного построения и принятия присяги курсантов структурного подразделения школы бизнеса и предпринимательства выбрано не случайно.
|читать27.04.2017 в 12:23
Бесплатный звонок для ветерана
Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении удостоверений ветеранов и инвалидов ВОВ.
|читать27.04.2017 в 15:03
Владимир Гурфинкель: «Мы измельчали, но ...»
Главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель рассказывает о том, что такое любовь в 21 веке.
|смотреть читать27.04.2017 в 14:07
Отдайте голос за пермский глобус
Впервые проект Пермского краеведческого музея и Пермского университета претендует на национальную премию «Хрустальный компас».
|читать26.04.2017 в 09:16
Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии
В приемной президента в Пермском крае прошла прямая телефонная линия, посвященная весеннему призыву.
|смотреть читать24.04.2017 в 17:04
Пермяки создали деревянный велосипед
В Перми создали модель велосипеда из березы. Недавно пермский велосипед побывал в Москве на Втором Международном Велоконгрессе.
|смотреть читать24.04.2017 в 15:53
Бесплатный звонок для ветерана
В МФЦ стартует акция «Спасибо за победу»
В Перми состоится премьера оперы «Богема»
Владимир Гурфинкель: «Мы измельчали, но ...»
«Губерния» репетирует Вальс Победы
Курсанты принимают присягу в сквере Татищева
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Россия молодая: Вызовы, тенденции, перспективы
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