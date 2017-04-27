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← Стеклянные двери в школе: от травм не застрахован никто

Водитель автобуса переехал бабушку-пассажирку

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переехал

В Перми водитель автобуса переехал своего же пассажира. История для города повторяющаяся, но от того не менее шокирующая. Пока женщина выходила из салона, автобус тронулся с места и, судя по всему, человек за рулем даже не заметил случившегося. 

Все произошло в половине восьмого вечера на остановке улица Гусарова. Пожилая женщина, 82 года, выходила из автобуса 63-го маршрута. Не успела сделать последний шаг, как тяжелая машина тронулась, и женщина оказалась под колесом. Хорошо, что свидетелей происшествия на остановке и в соседнем киоске оказалось предостаточно.

Женщина из киоска: "Видела, когда она уже лежала, на коленках стояла на дороге прямо. С рукой что-то, кровь текла, много было крови".

Первую помощь оказали прохожие. Они же вызвали и скорую. А водитель просто продолжил движение. Остановили его значительно позже на маршруте. Здесь он, как говорят, выразил искреннее удивление произошедшим.

Гилязетдинов

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропоганды ОГИБДД УМВД России по г. Перми: "Поясняет, что не заметил пассажирку. Будет проводиться расследование, в рамках которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза. И будет принято процессуальное решение по факту ДТП".

Пострадавшая сейчас находится в реанимации. По словам родственников, на данный момент ее жизни ничего не угрожает. Но даже простое перечисление травм для такого возраста кажется устрашающим.

Вячеслав Самойловских, внук пострадавшей: "Находится в тяжелом состоянии. Переломаны ребра по правой части, рука в мясо разодрана и сломана лопатка. Пока в реанимации".

автобус колесо

Городской департамент дорог и транспорта эту ситуацию пока никак не комментирует, ожидают окончания проверки ГИБДД. Точно так же и сам перевозчик пока предпочитает отмалчиваться. Какие-либо претензии к перевозчику родственники пока не заявляли. Сейчас, по их словам, главное восстановление здоровья пострадавшей. И здесь многое будет зависеть от заключения врачей. Пока дело рассматривается в рамках административной проверки. Формально водитель даже не отстранен от управления транспортным средством.

 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 27.04.2017 в 11:43 в рубрике - Новости телеканалов

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