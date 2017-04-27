Стеклянные двери в школе: от травм не застрахован никто

История с травмированным школьником в Перми получила продолжение. Подросток пострадал из-за разбившейся стеклянной двери. Родителям предложили компенсировать ущерб, после чего возник резонный вопрос о безопасности школьных помещений. Какими они должны быть по закону?

Два раза в неделю после школы Сережа ездит на перевязку. Порезы на лице уже заживают, а вот раны на руке глубже и серьезнее. Но пальцы работают, а значит, в будущем о травме будут напоминать разве что шрамы.

Сергей Урявин: "Хотел открыть дверь, а я ее открываю всей рукой. И так получилось, что я пробил стекло насквозь. Полетели осколки, там было очень много крови".

Все произошло в школьном коридоре. Подростка, видимо, рассчитывавшего на «отлично», огорчила оценка 4. В итоге юноша слишком эмоционально толкнул дверь - прочный с виду стеклопакет тут же разлетелся на мелкие осколки.

Первую медицинскую помощь мальчику оказали незамедлительно. Так получилось, что от места ЧП до кабинета доктора всего 50 метров. Школьный доктор в этот момент была как раз в коридоре. Наталья Филипова среагировала мгновенно - отвела ученика в кабинет и начала останавливать кровотечение.

О случившемся тут же сообщили родителям мальчика. Пока отец Сережи отвозил его в травмпункт, мама мальчика Алена пыталась выяснить, как такое могло произойти.

Алена Урявина: "Бьющееся, небьющееся стекло - факт есть факт - стекло разбито, травма нанесена".

Стоит отметить, что ни российским законодательством, ни нормами СанПина не оговорено, какими должны быть стекла в дверях школьных коридоров. А популярный в интернете «технический регламент о безопасности стекла» - оказался пока лишь предложенным проектом одного из депутатов Госдумы. Однако во избежание повторения подобных несчастных случаев директор школы принял решение укрепить стекла.

Алексей Терехин, директор школы №122 г. Пермь: "Все входные группы будут обклеены защитной пленкой антивандальной, чтобы впредь не повторилось подобное".

Уже сегодня в школу пригласили специалистов, чтобы сделать необходимые замеры - стекло будет безосколочным, соответственно не травмоопасным.

Пленки и новое стекло взамен разбитого оплатит школа. Что касается эмоционального ученика, ему предложено позаниматься с психологом. Основные уроки Сережа по болезни также не пропускает. От порезов, к счастью, пострадала не правая рука.