Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← Россия молодая: Вызовы, тенденции, перспективы

Водитель автобуса переехал бабушку-пассажирку →

Стеклянные двери в школе: от травм не застрахован никто

Смотреть

дверь

История с травмированным школьником в Перми получила продолжение. Подросток пострадал из-за разбившейся стеклянной двери. Родителям предложили компенсировать ущерб, после чего возник резонный вопрос о безопасности школьных помещений. Какими они должны быть по закону?

Два раза в неделю после школы Сережа ездит на перевязку. Порезы на лице уже заживают, а вот раны на руке глубже и серьезнее. Но пальцы работают, а значит, в будущем о травме будут напоминать разве что шрамы.

Сергей Урявин: "Хотел открыть дверь, а я ее открываю всей рукой. И так получилось, что я пробил стекло насквозь. Полетели осколки, там было очень много крови".

Все произошло в школьном коридоре. Подростка, видимо, рассчитывавшего на «отлично», огорчила оценка 4. В итоге юноша слишком эмоционально толкнул дверь - прочный с виду стеклопакет тут же разлетелся на мелкие осколки.

шрамы

Первую медицинскую помощь мальчику оказали незамедлительно. Так получилось, что от места ЧП до кабинета доктора всего 50 метров. Школьный доктор в этот момент была как раз в коридоре. Наталья Филипова среагировала мгновенно - отвела ученика в кабинет и начала останавливать кровотечение.

О случившемся тут же сообщили родителям мальчика. Пока отец Сережи отвозил его в травмпункт, мама мальчика Алена пыталась выяснить, как такое могло произойти.

Алена Урявина: "Бьющееся, небьющееся стекло - факт есть факт - стекло разбито, травма нанесена".

Стоит отметить, что ни российским законодательством, ни нормами СанПина не оговорено, какими должны быть стекла в дверях школьных коридоров. А популярный в интернете «технический регламент о безопасности стекла» - оказался пока лишь предложенным проектом одного из депутатов Госдумы. Однако во избежание повторения подобных несчастных случаев директор школы принял решение укрепить стекла.

двери

Алексей Терехин, директор школы №122 г. Пермь: "Все входные группы будут обклеены защитной пленкой антивандальной, чтобы впредь не повторилось подобное".

Уже сегодня в школу пригласили специалистов, чтобы сделать необходимые замеры - стекло будет безосколочным, соответственно не травмоопасным.

Пленки и новое стекло взамен разбитого оплатит школа. Что касается эмоционального ученика, ему предложено позаниматься с психологом. Основные уроки Сережа по болезни также не пропускает. От порезов, к счастью, пострадала не правая рука.

 

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество, Образование, Происшествия

Опубликовано: 27.04.2017 в 11:17 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Россия молодая: Вызовы, тенденции, перспективы

«Боно Бо»: пермский цирк превратился в африканские тропики

Глава региона встретился со студентами-медиками

Новое штормовое предупреждение

В автомобиле пермяка нашли 47 кг гашиша

Вы к нам, а мы - к вам!

«Бархатный» путь: в крае отремонтируют 110 км железнодорожных путей

«Одуванчик» включили - значит, пришла весна

В Перми сильный ветер повалил светофор и снес остановку

«М.Видео» – проверенный вариант


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Россия молодая: Вызовы, тенденции, перспективы

Водитель автобуса переехал бабушку-пассажирку →

Обратите внимание

в Перми

Водитель автобуса переехал бабушку-пассажирку

История для города повторяющаяся, но от того не менее шокирующая. Пока пожилая женщина выходила из салона, автобус тронулся с места.
смотреть читать27.04.2017 в 11:43
Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Стеклянные двери в школе: от травм не застрахован никто

Ни российским законодательством, ни нормами СанПина не оговорено, какими должны быть стекла в дверях школьных коридоров.
смотреть читать27.04.2017 в 11:17
Метки: в Перми, Общество, Образование, Происшествия

Россия молодая: Вызовы, тенденции, перспективы

Методы поддержки молодежи обсудили на специальном круглом столе в Перми.
смотреть читать27.04.2017 в 10:52
Метки: в Перми, Общество, Образование

«Боно Бо»: пермский цирк превратился в африканские тропики

Фишка представления — дрессированные обезьяны в костюмах звезд эстрады и балерин.
смотреть читать27.04.2017 в 10:32
Метки: в Перми, Общество

Глава региона встретился со студентами-медиками

О врачах для пермской глубинки говорили на встрече студентов Пермского медуниверситета с Максимом Решетниковым.
смотреть читать27.04.2017 в 10:07
Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье, Власть

в России

Отдайте голос за пермский глобус

Впервые проект Пермского краеведческого музея и Пермского университета претендует на национальную премию «Хрустальный компас».
читать26.04.2017 в 09:16
Метки: в Перми, Культура, Общество, в России

Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

В приемной президента в Пермском крае прошла прямая телефонная линия, посвященная весеннему призыву.
смотреть читать24.04.2017 в 17:04
Метки: в Перми, в России, Общество

Пермяки создали деревянный велосипед

В Перми создали модель велосипеда из березы. Недавно пермский велосипед побывал в Москве на Втором Международном Велоконгрессе.
смотреть читать24.04.2017 в 15:53
Метки: в России, Наука и техника, Общество, Образование

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

iВолга - это молодёжный образовательный форум, который проводится при поддержке полпреда президента России в ПФО.
смотреть читать24.04.2017 в 15:07
Метки: в Перми, в России, Общество

«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия

На российские киноэкраны выходит «Кухня. Последняя битва» - продолжение полюбившегося зрителю сначала сериала, а затем и полнометражного фильма.
смотреть читать24.04.2017 в 11:36
Метки: в Перми, в России, СМИ, Кино, Общество
Лента новостей RSS каналы

Хотите газ? Платите!Хотите газ? Платите!

Водитель автобуса переехал бабушку-пассажиркуВодитель автобуса переехал бабушку-пассажирку

Стеклянные двери в школе: от травм не застрахован никтоСтеклянные двери в школе: от травм не застрахован никто

Россия молодая: Вызовы, тенденции, перспективыРоссия молодая: Вызовы, тенденции, перспективы

«Боно Бо»: пермский цирк превратился в африканские тропики«Боно Бо»: пермский цирк превратился в африканские тропики

Глава региона встретился со студентами-медикамиГлава региона встретился со студентами-медиками

Новое штормовое предупреждениеНовое штормовое предупреждение

В автомобиле пермяка нашли 47 кг гашишаВ автомобиле пермяка нашли 47 кг гашиша

30 тысяч жилых домов нужно подготовить к отопительному сезону30 тысяч жилых домов нужно подготовить к отопительному сезону

В Прикамье пройдет публичное обсуждение по правоприменительной практикеВ Прикамье пройдет публичное обсуждение по правоприменительной практике

К 9 мая город преобразитсяК 9 мая город преобразится

Нерест - пора сворачивать удочкиНерест - пора сворачивать удочки

На какие деньги муниципалитеты будут развивать туризм?На какие деньги муниципалитеты будут развивать туризм?

На воссоздание «Первогорода» нужны 3 миллиардаНа воссоздание «Первогорода» нужны 3 миллиарда

Бродячие собаки идут в наступлениеБродячие собаки идут в наступление

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

В Соликамском районе осужденный взял в заложники ребенкаВ Соликамском районе осужденный взял в заложники ребенка

Вы к нам, а мы - к вам!Вы к нам, а мы - к вам!

«Бархатный» путь: в крае отремонтируют 110 км железнодорожных путей«Бархатный» путь: в крае отремонтируют 110 км железнодорожных путей

Обреченные на подвигОбреченные на подвиг

Дом, который ждал с войныДом, который ждал с войны

«Одуванчик» включили - значит, пришла весна«Одуванчик» включили - значит, пришла весна

В Перми сильный ветер повалил светофор и снес остановкуВ Перми сильный ветер повалил светофор и снес остановку

«М.Видео» – проверенный вариант«М.Видео» – проверенный вариант

Прокурор рассказал, как в Перми соблюдают закон и порядокПрокурор рассказал, как в Перми соблюдают закон и порядок

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru