Качественное образование должно быть доступным даже в глубинке. Методы поддержки молодежи обсудили на специальном круглом столе в Перми «Россия молодая. Вызовы, тенденции, перспективы». Встреча прошла по инициативе депутата Госдумы Игоря Сапко, он был назначен председателем комитета по делам молодежи общероссийского конгресса муниципальных образований России. По словам Игоря Сапко, одним из методов поддержки может стать создание единой межрегиональной веб-платформы, где будет собрана информация о всех образовательных возможностях.

Игорь Сапко, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления: "Интернет открывает невероятные возможности для получения практического качественного образования в любом уголке страны. Существуют сотни программ, вебинаров, где от самых лучших преподавателей можно получить знания во многих дисциплинах и практиках".

Сейчас на территории края существуют различные проекты для поддержки молодежи. Но в основном в реале. Как пример городская премия 20 на 20. Созданы студенческие отряды, проходят слеты рабочей молодежи, работает молодежный парламент.

Сергей Ветошкин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Идеальная конструкция, когда начиная с муниципалитетов, мы продолжаем реализовывать вопросы, связанные с молодежным парламентаризмом на федеральном уровне".