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«Боно Бо»: пермский цирк превратился в африканские тропики

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цирк

Огромные очереди в Пермский цирк изрядно удивили горожан. По словам многих очевидцев, такого здесь не видели давно. Как и ожидалось, связаны они оказались с раздачей бесплатных билетов на премьеру. 

Настоящий ажиотаж сегодня вызвала акция нового циркового шоу «Боно Бо». Организаторы раздавали тысячу билетов бесплатно. Не более трех в одни руки. Очередь из желающих выстроилась от здания цирка до остановки на улице Уральской уже с восьми утра. Счастливчики, даже простояв несколько часов, остались вполне довольны.

обезьяны

Такая популярность шоу объяснима, и с бесплатными билетами связана лишь частично. Фишка представления - дрессированные обезьяны в костюмах звезд эстрады и балерин. Кроме того, впервые за несколько последних лет пермяки смогут увидеть бегемота. Этого тяжеловеса нет даже в нашем зоопарке.

бегемотиха

Посетители представления смогут увидеть прекрасную бегемотиху Юлианну,  или просто Юлю, животное съедает до ста килограммов в день, но при этом держит себя в отличной физической форме.

У художественного руководителя Тиграна Акопяна дома пока что отдыхают обезьяны. Точно как люди пьют сок и едят печенье вприкуску с мармеладом. На сцене они главные актеры шоу «Боно Бо». Репетиции с другими животными идут уже полным ходом. Сегодня, к примеру, занимаются акробаты на верблюдах, а сам зал цирка постепенно превращается в африканские тропики.

обезьяны

Тигран Акопян, художественный руководитель программы «Боно Бо»: "Уже создали такую атмосферу немножко африканскую, тропическую, если видите, сзади нас пальмы, лианы висят, декораций очень много. Я думаю, что зрителям очень понравится".

На манеж с программой «Боно Бо» выйдут клоуны, батутисты, каскадеры и больше 80 разных животных. Шоу будут показывать целый месяц с 29 апреля. Именно на это представление сегодня и раздавали пригласительные. Теперь кассы работают в обычном режиме. Остальные билеты, говорят, по доступным ценам.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.04.2017 в 10:32 в рубрике - Новости телеканалов

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